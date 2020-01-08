Загрузка... Президент Литвы посетил Центр кибербезопасности в Каунасе и призвал двигаться вперед 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Находящийся в Каунасе Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ) является одним из наиболее мощных подобных учреждений в мире, заявил президент Гитанас Науседа после посещения центра.



Он подчеркнул, что нельзя останавливаться на достигнутом.



"Это один из мощнейших даже в мировом масштабе центров кибербезопасности. Он во многих отношениях, наверное, превосходит наших конкурентов и мог бы еще поучить некоторых других", – сказал глава государства журналистам после посещения центра.



"Но главное то, чтобы мы не останавливались, чтобы двигались вперед, чтобы ставили перед собой самые высокие цели, потому что в этой области, если останавливаешься, то тут же опередят другие", – добавил он. Находящийся в Каунасе Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ) является одним из наиболее мощных подобных учреждений в мире, заявил президент Гитанас Науседа после посещения центра.Он подчеркнул, что нельзя останавливаться на достигнутом."Это один из мощнейших даже в мировом масштабе центров кибербезопасности. Он во многих отношениях, наверное, превосходит наших конкурентов и мог бы еще поучить некоторых других", – сказал глава государства журналистам после посещения центра."Но главное то, чтобы мы не останавливались, чтобы двигались вперед, чтобы ставили перед собой самые высокие цели, потому что в этой области, если останавливаешься, то тут же опередят другие", – добавил он. В НЦКБ президента ознакомили с достижениями в деле национальной консолидации сил кибербезопасности и с прогрессом международного сотрудничества в деле создания команд быстрого реагирования на кибератаки.



Как сообщает президентское ведомство, исключительное внимание привлекли создаваемые литовскими специалистами инновации – глава государства ознакомился с применяющимися центром инструментами для обеспечения киберзащиты информационных структур особой важности.



Во время визита обсуждалась проблематика защиты критической инфраструктуры, были представлены создаваемые датчики предупреждения – они позволяют выявлять кибератаки на ранних стадиях, пока ни не причинили ущерба.



Также обсуждалась система VRKIS, предназначенная для обеспечения кибербезопасности близящихся выборов в сейм.



НЦКБ действует в двух равноценных подразделениях в Вильнюсе и Каунасе.



Прямое участие в создании и деятельности центра принимают специалисты по кибербезопасности Гвардии Пенсильвании США, которые помогли оборудовать лаборатории, а также физически обеспечивали безопасность систем во время выборов президента и в Европарламент в мае прошлого года.



В соответствии с утвержденным кабмином полгода назад планом, из подразделения НЦКБ в Каунасе можно осуществлять управление создаваемыми по инициативе Литвы Киберсилами быстрого реагирования Евросоюза. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, технологии Ключевые слова: нато, центр, защита, атаки, кибербезопасность — статья прочитана 95 раз Комментарии