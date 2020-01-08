Президент Литвы посетил Центр кибербезопасности в Каунасе и призвал двигаться вперед

Находящийся в Каунасе Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ) является одним из наиболее мощных подобных учреждений в мире, заявил президент Гитанас Науседа после посещения центра.
Он подчеркнул, что нельзя останавливаться на достигнутом.
"Это один из мощнейших даже в мировом масштабе центров кибербезопасности. Он во многих отношениях, наверное, превосходит наших конкурентов и мог бы еще поучить некоторых других", – сказал глава государства журналистам после посещения центра.
"Но главное то, чтобы мы не останавливались, чтобы двигались вперед, чтобы ставили перед собой самые высокие цели, потому что в этой области, если останавливаешься, то тут же опередят другие", – добавил он.
В НЦКБ президента ознакомили с достижениями в деле национальной консолидации сил кибербезопасности и с прогрессом международного сотрудничества в деле создания команд быстрого реагирования на кибератаки.
Как сообщает президентское ведомство, исключительное внимание привлекли создаваемые литовскими специалистами инновации – глава государства ознакомился с применяющимися центром инструментами для обеспечения киберзащиты информационных структур особой важности.
Во время визита обсуждалась проблематика защиты критической инфраструктуры, были представлены создаваемые датчики предупреждения – они позволяют выявлять кибератаки на ранних стадиях, пока ни не причинили ущерба.
Также обсуждалась система VRKIS, предназначенная для обеспечения кибербезопасности близящихся выборов в сейм.
НЦКБ действует в двух равноценных подразделениях в Вильнюсе и Каунасе.
Прямое участие в создании и деятельности центра принимают специалисты по кибербезопасности Гвардии Пенсильвании США, которые помогли оборудовать лаборатории, а также физически обеспечивали безопасность систем во время выборов президента и в Европарламент в мае прошлого года.
В соответствии с утвержденным кабмином полгода назад планом, из подразделения НЦКБ в Каунасе можно осуществлять управление создаваемыми по инициативе Литвы Киберсилами быстрого реагирования Евросоюза.
Как сообщает президентское ведомство, исключительное внимание привлекли создаваемые литовскими специалистами инновации – глава государства ознакомился с применяющимися центром инструментами для обеспечения киберзащиты информационных структур особой важности.
Во время визита обсуждалась проблематика защиты критической инфраструктуры, были представлены создаваемые датчики предупреждения – они позволяют выявлять кибератаки на ранних стадиях, пока ни не причинили ущерба.
Также обсуждалась система VRKIS, предназначенная для обеспечения кибербезопасности близящихся выборов в сейм.
НЦКБ действует в двух равноценных подразделениях в Вильнюсе и Каунасе.
Прямое участие в создании и деятельности центра принимают специалисты по кибербезопасности Гвардии Пенсильвании США, которые помогли оборудовать лаборатории, а также физически обеспечивали безопасность систем во время выборов президента и в Европарламент в мае прошлого года.
В соответствии с утвержденным кабмином полгода назад планом, из подразделения НЦКБ в Каунасе можно осуществлять управление создаваемыми по инициативе Литвы Киберсилами быстрого реагирования Евросоюза.