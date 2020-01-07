Курц вновь занял пост федерального канцлера Австрии 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / EPA / CHRISTIAN BRUNA



Президент страны Александр Ван дер Беллен привёл сегодня правительство к присяге, сообщает



Президент Австрии Александр Ван дер Беллен привёл 7 января к присяге правительство во главе с Себастьяном Курцем, в составе которого консервативная Австрийская народная партия (АНП) и партия "Зелёные".



Переходное правительство, возглавляемое первой женщиной-канцлером страны Бригитте Бирляйн, было освобождено от исполнения обязанностей.



Новым главой Правительства Австрии вновь стал Себастьян Курц, который занимал этот пост с декабря 2017 по май 2019 года. Лидер партии "Зелёные" Вернер Коглер стал вице-канцлером, министром культуры, искусства, по делам государственной службы и спорта. Президент страны Александр Ван дер Беллен привёл сегодня правительство к присяге, сообщает ЛАЙФ Президент Австрии Александр Ван дер Беллен привёл 7 января к присяге правительство во главе с Себастьяном Курцем, в составе которого консервативная Австрийская народная партия (АНП) и партия "Зелёные".Переходное правительство, возглавляемое первой женщиной-канцлером страны Бригитте Бирляйн, было освобождено от исполнения обязанностей.Новым главой Правительства Австрии вновь стал Себастьян Курц, который занимал этот пост с декабря 2017 по май 2019 года. Лидер партии "Зелёные" Вернер Коглер стал вице-канцлером, министром культуры, искусства, по делам государственной службы и спорта. Президент России Владимир Путин направил новому канцлеру Австрии поздравительную телеграмму по случаю присяги, в которой отметил, что российско-австрийские отношения всегда носили конструктивный характер, и выразил надежду, что политический диалог и продуктивное сотрудничество двух стран продолжат своё развитие. Об этом сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.



Напомним, в мае 2019 года правительство, возглавляемое Себастьяном Курцем, было отстранено от исполнения обязанностей после того, как парламент Австрии вынес вотум недоверия кабинету министров в связи со скандалом с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе. Политика обвинили в сотрудничестве с россиянкой, якобы пообещавшей ему помощь на выборах в 2017 году. life.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: канцлер, Австрия, присяга, Курц — статья прочитана 143 раза Комментарии