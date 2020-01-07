Ковальчук удачно дебютировал за Монреаль 🔊 Воспроизвести Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости







Российский форвард Илья Ковальчук очень удачно дебютировал за команду НХЛ "Монреаль Канадиенс", с которой он подписал контракт уже по ходу сезона после досрочного разрыва соглашения с "Лос-Анджелесом" по инициативе клуба, сообщает "Российская газета".



В домашней встрече "Канадиенс" против "Виннипега" (2:3) олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 сделал результативную передачу и был признан третьей звездой матча.



Интересно, что при этом Ковальчук стал третьим по возрасту игроком знаменитого канадского клуба, который набрал балл в бомбардирский зачет в своей дебютной игре за эту команду. Россиян дебютировал за "Монреаль" в возрасте 36 лет и 266 дней. Достижение принадлежит Джеку Лавиолетту и датировано 1977 годом. Он тогда набрал очко в возрасте 38 лет и 145 дней. В домашней встрече "Канадиенс" против "Виннипега" (2:3) олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 сделал результативную передачу и был признан третьей звездой матча.Интересно, что при этом Ковальчук стал третьим по возрасту игроком знаменитого канадского клуба, который набрал балл в бомбардирский зачет в своей дебютной игре за эту команду. Россиян дебютировал за "Монреаль" в возрасте 36 лет и 266 дней. Достижение принадлежит Джеку Лавиолетту и датировано 1977 годом. Он тогда набрал очко в возрасте 38 лет и 145 дней.



Сам Ковальчук так прокомментировал свой дебют за "Монреаль" в интервью клубной пресс-службе: "Тренер дал мне много времени, и во второй половине матча я чувствовал себя комфортнее. Понравилось, как команда сражалась и не сдавалась. Пока у нас неудачная серия, но для ее преодоления надо работать. В следующем матче надо обязательно побеждать".



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НХЛ. Регулярный чемпионат



Положение на 7 января 2020 года



Западная конференция



1. «Сент-Луиз Блюз» - 59 очков после 43 игр, 2. «Колорадо Эвеланш» - 54 (43), 3. «Вегас Голден Найтс» - 54 (45), 4. «Даллас Старз» - 52 (42), 5. «Аризона Койотс» - 52 (44), 6. «Эдмонтон Ойлерз» - 51 (485), 7. «Ванкувер Кэнакс» - 50 (42), 8. «Виннипег Джетс» - 50 (43), 9. «Калгари Флэймз» - 49 (44), 10. «Миннесота Уайлд» - 46 (43), 11. «Нэшвилл Предаторз» - 45 (41), 12. «Чикаго Блэкхоукс» - 44 (43), 13. «Сан-Хосе Шаркс» - 42 (44), 14. «Анахайм Дакс» - 39 (42), 15. «Лос-Анджелес Кингз» - 38 (44).



Восточная конференция



1. «Вашингтон Кэпиталз» - 63 очка после 43 игр, 2. «Бостон Брюинз» - 59 (43), 3. «Нью-Йорк Айлендерс» - 55 (41), 4. «Питтсбург Пингвинз» - 55 (42), 5. «Торонто Мэйпл Лифс» - 53 (44), 6. «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 52 (41), 7. «Каролина Харрикейнз» - 50 (42), 8. «Флорида Пантерз» - 49 (42), 9. «Филадельфия Флайерз» - 49 (42), 10. «Коламбус Блю Джекетс» - 48 (43), 11. «Баффало Сэйбрз» - 45 (43), 12. «Монреаль Канадиенс» - 43 (43), 13. «Нью-Йорк Рейнджерс» - 42 (41), 14. «Оттава Сенаторз» - 37 (42), 15. «Нью-Джерси Дэвилз» - 36 (41), 16. «Детройт Ред Уингз» - 23 (43). Россиянин провел на льду в игре с "Виннипегом" 19 минут 25 секунд чистого времени. Это солидный показатель загрузки.Сам Ковальчук так прокомментировал свой дебют за "Монреаль" в интервью клубной пресс-службе: "Тренер дал мне много времени, и во второй половине матча я чувствовал себя комфортнее. Понравилось, как команда сражалась и не сдавалась. Пока у нас неудачная серия, но для ее преодоления надо работать. В следующем матче надо обязательно побеждать".* * *1. «Сент-Луиз Блюз» - 59 очков после 43 игр, 2. «Колорадо Эвеланш» - 54 (43), 3. «Вегас Голден Найтс» - 54 (45), 4. «Даллас Старз» - 52 (42), 5. «Аризона Койотс» - 52 (44), 6. «Эдмонтон Ойлерз» - 51 (485), 7. «Ванкувер Кэнакс» - 50 (42), 8. «Виннипег Джетс» - 50 (43), 9. «Калгари Флэймз» - 49 (44), 10. «Миннесота Уайлд» - 46 (43), 11. «Нэшвилл Предаторз» - 45 (41), 12. «Чикаго Блэкхоукс» - 44 (43), 13. «Сан-Хосе Шаркс» - 42 (44), 14. «Анахайм Дакс» - 39 (42), 15. «Лос-Анджелес Кингз» - 38 (44).1. «Вашингтон Кэпиталз» - 63 очка после 43 игр, 2. «Бостон Брюинз» - 59 (43), 3. «Нью-Йорк Айлендерс» - 55 (41), 4. «Питтсбург Пингвинз» - 55 (42), 5. «Торонто Мэйпл Лифс» - 53 (44), 6. «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 52 (41), 7. «Каролина Харрикейнз» - 50 (42), 8. «Флорида Пантерз» - 49 (42), 9. «Филадельфия Флайерз» - 49 (42), 10. «Коламбус Блю Джекетс» - 48 (43), 11. «Баффало Сэйбрз» - 45 (43), 12. «Монреаль Канадиенс» - 43 (43), 13. «Нью-Йорк Рейнджерс» - 42 (41), 14. «Оттава Сенаторз» - 37 (42), 15. «Нью-Джерси Дэвилз» - 36 (41), 16. «Детройт Ред Уингз» - 23 (43). Категории: спорт Ключевые слова: хоккей, НХЛ, Ковальчук, Илья Ковальчук, "Монреаль Канадиенс" — статья прочитана 141 раз Комментарии