Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В 2019 году годовой рост торговли в Литве был крупнейшим в Балтийских странах.



За год – в ноябре, по сравнению с ноябрем 2018 года, розничная торговля в Литве увеличилась на 4,5%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные статистической службы Евросоюза.



В Латвии торговля за год выросла на 1,6%, в Эстонии – на 4,4%.



Месячный рост торговли – в ноябре, по сравнению с октябрем, в Литве составил 0,9%, в Латвии – 2,6%, а в Эстонии – 1,7%.



В целом в ЕС розничная торговля за год выросла на 1,9%, а за месяц – на 0,6%.



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В прошлом году второй по величине аэропорт Литвы - Каунасский обслужил 1,160 млн пассажиров – на 15% больше, чем в 2018-ом.



Больше пассажиров – 1,186 млн – было обслужено лишь в 2017 году, когда в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы Вильнюсского аэропорта все самолеты из столицы направлялись в Каунас, сообщил аэропорт. В 2019 году годовой рост торговли в Литве был крупнейшим в Балтийских странах.За год – в ноябре, по сравнению с ноябрем 2018 года, розничная торговля в Литве увеличилась на 4,5%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные статистической службы Евросоюза.В Латвии торговля за год выросла на 1,6%, в Эстонии – на 4,4%.Месячный рост торговли – в ноябре, по сравнению с октябрем, в Литве составил 0,9%, в Латвии – 2,6%, а в Эстонии – 1,7%.В целом в ЕС розничная торговля за год выросла на 1,9%, а за месяц – на 0,6%.* * *В прошлом году второй по величине аэропорт Литвы - Каунасский обслужил 1,160 млн пассажиров – на 15% больше, чем в 2018-ом.Больше пассажиров – 1,186 млн – было обслужено лишь в 2017 году, когда в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы Вильнюсского аэропорта все самолеты из столицы направлялись в Каунас, сообщил аэропорт. "2019 год стал абсолютно самым продуктивным за всю историю существования аэропорта. Мы не только добились рекордного количества обслуженных пассажиров, но уже не первый год аэропорт представляют как один из наиболее интенсивно растущих в Европе", – отметил в пресс-релизе директор аэропорта Каролис Матулайтис.



По его словам, одним из важнейших проектов этого года является расширение пассажирского терминала – после завершения реконструкции аэропорт сможет обслуживать около 2 млн пассажиров.



В этом году в Каунасе работают авиакомпании Ryanair, Wizzair, LOT Polish Airlines, Norwegian Air Shuttle.



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Компания Biotechpharma, находящаяся под контролем литовского ученого и предпринимателя Валдаса Бумялиса, учредила фармацевтическую компанию биотехнологий в американском Бостоне, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios. Планируется, что инвестиции в США достигнут почти 25 млн евро.



По словам главы Biotechpharma Гедрюса Жунды, созданная в Бостоне компания будет заниматься сходной с Biotechpharma деятельностью, просто будет ближе к клиентам в США.



Планируется, что лаборатория разработки процессов начнет действовать в середине 2020 года, а в конце 2021 года начнет производство.



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Несмотря на то, что в Польше фиксируются вспышки птичьего гриппа, зараженное мясо в Литву не попадает, сообщила Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС). Однако она предупреждает, что те, кто содержит птиц в Литве, должны предпринять дополнительные меры безопасности.



С начала декабря по 6 января в Польше выявлено шесть вспышек птичьего гриппа, были уничтожены десятки тысяч птиц.



По словам заведующего отделом срочной деятельности ПВС Марюса Масюлиса, все фермы, на которых выявлен грипп, изолированы, птицы на них уничтожены безопасным способом, а продукция с зараженных птицефабрик не попала ни на местный, ни на международный рынок.



"мы точно не можем заявлять, что попавшее на наш рынок мясо птицы из Польши является небезопасным, мы доверяем контролю Ветеринарной службы Польши, но и мы и сами проводит усиленный контроль", – сказал BNS М. Масюлис.



По его словам, пока не ясно, сколько птиц заразилось, поэтому есть большая угроза литовским хозяйствам, ведь вирус могут переносить дикие птицы.



На следующей неделе Еврокомиссия должна ввести дополнительные меры ограничения и расширить зоны, в которых будет запрещена торговля мясом птицы.



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В понедельник оператор сети распределения энергии Energijos skirstymo operatorius (ESO), входящий в энергогосхолодинг Ignitis grupe, обжаловал постановление суда об остановке решения собрания акционеров о делистинге ее акций на бирже.



Тринадцать первого декабря Участковый суд города Вильнюса принял решение применить временные меры защиты после получения иска от мелких акционеров ESO. В нем мелкие акционеры просили признать недействительными решения собрания акционеров ESO от 4 декабря.



"ESO считает необоснованным применение временных меры защиты и остановку процесса делистинга, а истинной причиной инициированного судебного разбирательства – стремление оспорить цену скупки акций ESO, которая не является объектом всеобщего собрания акционеров", – говорится в сообщении.



В начале ноября Ignitis grupe сообщила о намерениях исключить из листинга акции дочерних компаний ESO и Ignitis gamyba, а в декабре это было одобрено на собраниях акционеров.



По просьбе нескольких мелких акционеров Участковый суд Вильнюсского региона 3 декабря также применил временные меры защиты и остановил процесс делистинга акций Ignitis gamyba. Это решение суда пока не обжаловано.



Госэнергохолдингу Ignitis grupe принадлежит 94,79% акций ESO и 96,82% акций Ignitis gamyba. Акции обеих компаний котируются в Официальном списке биржи.



100% акций Ignitis grupe принадлежит государству. Загрузка... Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 133 раза Комментарии