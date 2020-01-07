Превентивные беседы с разведкой облегчили бы доказательство вины – советник президента Литвы 🔊 Воспроизвести Президент Литвы Науседа и глава ДГБ Яунишкис



Превентивные беседы разведки, которые предлагает узаконить президент Литвы Гитанас Науседа, призваны облегчить доказательство вины в суде, заявил советник главы государства.



Бывший сотрудник Департамента Госбезопасности Айнис Разма, работающий в группе советников по нацбезопасности президента, утверждает, что в данный момент не регламентируемые беседы сложно признать доказательствами в суде, поскольку лицо, привлеченное к правовой ответственности, может их отрицать.



"Есть определенный аспект правового обязательства: если я встречусь с вами как сотрудник разведки, за чашкой кофе, скажу, что вам грозит опасность, вы скажете спасибо, и продолжите контакты (...), а следователю или суду вы можете сказать, что вас не предупреждали, поскольку нет никаких доказательств", – заявил во вторник президентский советник в интервью радиостанции Ziniu radijas. Превентивные беседы разведки, которые предлагает узаконить президент Литвы Гитанас Науседа, призваны облегчить доказательство вины в суде, заявил советник главы государства.Бывший сотрудник Департамента Госбезопасности Айнис Разма, работающий в группе советников по нацбезопасности президента, утверждает, что в данный момент не регламентируемые беседы сложно признать доказательствами в суде, поскольку лицо, привлеченное к правовой ответственности, может их отрицать."Есть определенный аспект правового обязательства: если я встречусь с вами как сотрудник разведки, за чашкой кофе, скажу, что вам грозит опасность, вы скажете спасибо, и продолжите контакты (...), а следователю или суду вы можете сказать, что вас не предупреждали, поскольку нет никаких доказательств", – заявил во вторник президентский советник в интервью радиостанции Ziniu radijas. "Когда есть превентивная беседа, человеку излагается его ситуация, его знакомят, информируют, и он должен подписать. То есть, фиксируется, что он ознакомлен, возникает определенная обязанность, фиксируется сам факт", – добавил он.



Г. Науседа предложил узаконить возможность для разведывательных служб вызывать жителей для превентивных бесед.



Такое положение включено в представленные президентом в пятницу поправки к Закону о разведке.



Согласно проекту, сотрудники разведслужб смогут вызывать граждан для превентивных бесед, если у них есть "данные о том, что человек может быть связан (...) с деятельностью, которая может повышать риск или представлять угрозу для национальной безопасности или государственных интересов Литвы".



А. Разма заверил, что эти положения будет применяться для предупреждения граждан о действиях враждебных разведслужб. Критики же утверждают, что формулировка закона слишком абстрактна, и может интерпретироваться широко. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: президент, дгб, закон, права человека География: Литва — статья прочитана 139 раз Комментарии