В Кении боевики напали на военно-морскую базу США 🔊 Воспроизвести © AP Photo / Mohamed Sheikh Nor Член группировки "Аш-Шабаб". Архивное фото



Боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" напали на военно-морскую базу США в кенийском округе Ламу на побережье Индийского океана, сообщает



"Это правда. Предполагаемые боевики "Аш-Шабаб" атаковали военно-морскую базу Манда-Махогони. Кенийские силы обороны разбираются с преступниками, которые вторглись в лагерь сегодня в 04:00 ", — заявил Мачария.



Nation также передает, что самолет Вооруженных сил Кении ответил "несколькими бомбами" на эту атаку. По имеющимся данным, боевики "Аш-Шабаб" прибыли из населенного пункта Хинди (Hindi) в этом округе, а перед нападением отключили электропитание. Хинди по-прежнему обесточен.



Мачария рассказал агентству Франс Пресс, что атака была отражена. О погибших и пострадавших пока не сообщается.



В свою очередь, местный телеканал Citizen TV Kenya передает со ссылкой на полицию, что боевики напали на базу Camp Simba (Лагерь Симба), которую используют американские и кенийские военные. Она расположена в заливе Манда в округе Ламу.



Позднее в Twitter африканское командование ВС США (AFRICOM) подтвердило факт нападения на "аэродром в заливе Манда-Бей" и указало, что боевики "Аш-Шабаб" взяли ответственность за атаку.



В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.



* Террористическая организация, запрещенная в России.