Кабинет министров Литвы намерен временно разрешить возвращение зеленых стрелок 🔊 Воспроизвести Фото: vilnius.lt







Министр коммуникаций и транспорта Литвы Ярослав Неверович сообщил, что в среду правительство должно разрешить временно вернуть знаки зеленые стрелки - дорожные указатели, позволяющие поворачивать направо.



"Еще в эту среду, то есть завтра, мы планируем (...), чтобы был выдвинут проект постановления. У нас уже подготовлен этот проект, чтобы продлить срок действия зеленых указателей", - сказал журналистам министр во вторник.



По его словам, окончательное решение по установке стрелок на конкретных перекрестках примет министерство по предложению муниципалитетов, с учетом промежуточных рекомендаций экспертов.



Зеленые стрелки, позволяющие поворот направо на литовских перекрестках были сняты с января 2020 года, однако мэрии крупных городов считают, что это увеличило пробки, а польза от принятого решения сомнительна (водители выражаются гораздо резче - прим. "Обзора"). "Еще в эту среду, то есть завтра, мы планируем (...), чтобы был выдвинут проект постановления. У нас уже подготовлен этот проект, чтобы продлить срок действия зеленых указателей", - сказал журналистам министр во вторник.По его словам, окончательное решение по установке стрелок на конкретных перекрестках примет министерство по предложению муниципалитетов, с учетом промежуточных рекомендаций экспертов.Зеленые стрелки, позволяющие поворот направо на литовских перекрестках были сняты с января 2020 года, однако мэрии крупных городов считают, что это увеличило пробки, а польза от принятого решения сомнительна (водители выражаются гораздо резче - прим. "Обзора").



Министерство, предложившее убрать указатели в 2014-ом году, основывалось на проведенном в Каунасе исследовании, в выводах которого говорилось, что наличие "зеленых указателей" повышает число аварий, в которых погибают люди или получают травмы, о чем уже рассказывал "Обзор". Инф. «Обзора», BNS Категории: авто Ключевые слова: правила, Перекрёсток, зеленые стрелки — статья прочитана 87 раз Комментарии