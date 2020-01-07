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Кабинет министров Литвы намерен временно разрешить возвращение зеленых стрелок

Фото: vilnius.lt




Министр коммуникаций и транспорта Литвы Ярослав Неверович сообщил, что в среду правительство должно разрешить временно вернуть знаки зеленые стрелки - дорожные указатели, позволяющие поворачивать направо.

"Еще в эту среду, то есть завтра, мы планируем (...), чтобы был выдвинут проект постановления. У нас уже подготовлен этот проект, чтобы продлить срок действия зеленых указателей", - сказал журналистам министр во вторник.

По его словам, окончательное решение по установке стрелок на конкретных перекрестках примет министерство по предложению муниципалитетов, с учетом промежуточных рекомендаций экспертов.

Зеленые стрелки, позволяющие поворот направо на литовских перекрестках были сняты с января 2020 года, однако мэрии крупных городов считают, что это увеличило пробки, а польза от принятого решения сомнительна (водители выражаются гораздо резче - прим. "Обзора").
Министерство, предложившее убрать указатели в 2014-ом году, основывалось на проведенном в Каунасе исследовании, в выводах которого говорилось, что наличие "зеленых указателей" повышает число аварий, в которых погибают люди или получают травмы, о чем уже рассказывал "Обзор".

Инф. «Обзора», BNS
Категории: авто
Ключевые слова: правила, Перекрёсток, зеленые стрелки
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добавлена сегодня, 7 января, 12:15

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