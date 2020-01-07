В Вильнюсе стартовал чемпионат мира по хоккею

Вчера в Вильнюсе были сыграны три первых матча Молодёжного чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет.
Матчем открытия стал поединок сборных Великобритании и Японии.
Первую шайбу на турнире забросил представитель страны Восходящего солнца – Шикара Ханзава, сумевший, к слову, в этом поединке сделать дубль.
Сборная Литвы стартовала с уверенной победы над испанцами. Кстати, хозяева ухитрились за две минуты забросить три шайбы.
За событиями турнира в режиме реального времени можно следить на сайте iihf.com.
Молодёжный чемпионат мира по хоккею (U20).
Вильнюс, Литва
6 января
Великобритания – Япония – 3:6 (0:1, 1:2, 2:3).
Сербия – Румыния - 3:5 (3:0, 0:3, 0:2).
Литва – Испания - 5:1 (4:1, 0:0, 1:0)
Шайбы у сборной Литвы забросили: Т.Мажулис, 3, Э.Норейка, 3, Р.Марцинкявичюс, 4, Д.Мотеюнас, 14, К.Красильниковас, 45.
Сегодня, 7 января, встречаются:
Япония – Румыния,
Испания – Сербия,
Литва - Великобритания.
По билетам вход только на матчи с участием сборной Литвы, все остальные поединки можно посетить бесплатно.
Фото Александра Шахова, "Обзор"
Инф. «Обзора»
Категории: спорт, в странах Балтии
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