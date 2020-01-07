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В Вильнюсе стартовал чемпионат мира по хоккею





Вчера в Вильнюсе были сыграны три первых матча Молодёжного чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет.

Матчем открытия стал поединок сборных Великобритании и Японии.

Первую шайбу на турнире забросил представитель страны Восходящего солнца – Шикара Ханзава, сумевший, к слову, в этом поединке сделать дубль.

Сборная Литвы стартовала с уверенной победы над испанцами. Кстати, хозяева ухитрились за две минуты забросить три шайбы.

За событиями турнира в режиме реального времени можно следить на сайте iihf.com.





Молодёжный чемпионат мира по хоккею (U20).
Вильнюс, Литва

6 января

Великобритания – Япония – 3:6 (0:1, 1:2, 2:3).

Сербия – Румыния - 3:5 (3:0, 0:3, 0:2).

Литва – Испания - 5:1 (4:1, 0:0, 1:0)

Шайбы у сборной Литвы забросили: Т.Мажулис, 3, Э.Норейка, 3, Р.Марцинкявичюс, 4, Д.Мотеюнас, 14, К.Красильниковас, 45.



Сегодня, 7 января, встречаются:

Япония – Румыния,

Испания – Сербия,

Литва - Великобритания.



По билетам вход только на матчи с участием сборной Литвы, все остальные поединки можно посетить бесплатно.

Фото Александра Шахова, "Обзор"

Инф. «Обзора»
Категории: спорт, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, Вильнюс, хоккей, Результаты, чемпионат мира по хоккею, молодежный чемпионат мира по хоккею, U20
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 7 января, 11:40

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