Премьера международного фильма-проекта о Викторе Цое и группе «Кино» состоится 25 января в вильнюсском «Квартирнике»! 🔊 Воспроизвести «Кино» в Таллине







В конце января в Вильнюсе состоится событие, которое порадует всех, кому близко и важно творчество Виктора Цоя и группы «Кино»!



25 января, в 18:00, в уютном, рассчитанном только на 34 посадочных места камерном театральном зале арт-пространства «Квартирник» (ул. Антакальнё, 39), созданного благородным инициатором многих культурных эксклюзивов в Вильнюсе Ильей Ваткиным, состоится уникальное мероприятие!



Всем, кому посчастливится приобрести билеты в Bilietai.lt, будет продемонстрирован первый фильм (премьера!) из готовящегося документального цикла о группе КИНО и республиках Балтии «Эстонский акцент Виктора Цоя», созданный международной творческой группой, главным оператором которой является один из лучших операторов Литвы Эгидиюс Ленчикас, который вместе с главным режиссером фильма Андресом Яакманом (Таллин, Эстония) будет присутствовать в зале. 25 января, в 18:00, в уютном, рассчитанном только на 34 посадочных места камерном театральном зале арт-пространства «Квартирник» (ул. Антакальнё, 39), созданного благородным инициатором многих культурных эксклюзивов в Вильнюсе Ильей Ваткиным, состоится уникальное мероприятие!Всем, кому посчастливится приобрести билеты в Bilietai.lt, будет продемонстрирован первый фильм (премьера!) из готовящегося документального цикла о группе КИНО и республиках Балтии «Эстонский акцент Виктора Цоя», созданный международной творческой группой, главным оператором которой является один из лучших операторов Литвы Эгидиюс Ленчикас, который вместе с главным режиссером фильма Андресом Яакманом (Таллин, Эстония) будет присутствовать в зале. Песни В. Цоя споет под гитару лучший исполнитель песен «Кино» в Балтии (который, кстати, тоже снялся в этом фильме) Игорь Соколов; каждый гость будем иметь возможность в непринужденной обстановке задать любые вопросы, сфотографироваться с режиссёром и оператором фильма, угоститься подарком - каждому из обладателей 34 билетов на этот двухчасовой праздник души - отменным итальянским вином из прекрасной Burbulio vyninė, а также душистыми чаем и кофе!



35 минутный фильм откроет много нового, забавного и интересного в связи с легендарной группой, в связи с чем хочется отметить продюсера фильма Андрея Масливца из Санкт-Петербурга и журналиста и самого главного библиографа Виктора Цоя - писателя Виталия Калгина, которых надеемся тоже увидеть в Вильнюсе!



Подготовка к вечеру уже идет полным ходом! Из Германии прибывает в Квартирник новый, современнейший проектор, из южной Сардинии вылетает самолет с уникальным подарочным вином каждому гостю, исполнение песен В.Цоя Игорем Соколовым произойдет на новом акустическом оборудовании и на штучной, очень дорогой гитаре, что придаст звучанию особую чувствительность!







Не упустите замечательную возможность подарить себе 2 часа радости, нового и неизведанного, порадоваться жизни!



Билеты на КИНОвечер в Квартирнике у Ильи Ваткина 25 января в 18.00 (Вильнюс, ул. Антакальнё, 39) продаются во всех кассах Bilietai.lt и Интернете!



Любая информация, предложения по сотрудничеству и заказ билетов по телефону: +370 671 76502 и +370 618 01331 Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, культура Ключевые слова: Виктор Цой, фильма-проект, группа «Кино», «Квартирник» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 172 раза Комментарии