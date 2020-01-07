Глава ЕК объявила о созыве заседания по ситуации вокруг Ирака и Ирана 🔊 Воспроизвести



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назначила 8 января специальное заседание ЕК в связи с ситуацией вокруг Ирака и Ирана. Кроме того, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель проведёт собрание глав МИД ЕС, сообщает



«После недавних событий в Ираке важно остановить виток насилия, чтобы ещё одно действие не привело к следующему, а вместо этого снова было создано пространство для дипломатии», — говорится в сообщении фон дер Ляйен.



По её словам, на заседании члены комиссии обсудят дальнейшее взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами.



«Мы глубоко обеспокоены заявлением Ирана о том, что он больше не будет соблюдать ограничения, установленные Совместным всеобъемлющим планом действий... С европейской точки зрения, для Ирана важно вернуться к ядерной сделке», — отметила она. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назначила 8 января специальное заседание ЕК в связи с ситуацией вокруг Ирака и Ирана. Кроме того, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель проведёт собрание глав МИД ЕС, сообщает RT «После недавних событий в Ираке важно остановить виток насилия, чтобы ещё одно действие не привело к следующему, а вместо этого снова было создано пространство для дипломатии», — говорится в сообщении фон дер Ляйен.По её словам, на заседании члены комиссии обсудят дальнейшее взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами.«Мы глубоко обеспокоены заявлением Ирана о том, что он больше не будет соблюдать ограничения, установленные Совместным всеобъемлющим планом действий... С европейской точки зрения, для Ирана важно вернуться к ядерной сделке», — отметила она. Боррель также созовёт специальное заседание Совета ЕС по иностранным делам, «чтобы задействовать все дипломатические каналы» для решения ситуации.



«Европа несёт в этом особую ответственность. По мере нарастания напряжённости Европа контактирует со всеми вовлечёнными в этот процесс участниками», — подчеркнула глава ЕК.



Ранее глава МИД Германии Хайко Маас предложил созвать министров иностранных дел ЕС на фоне обострения между Тегераном и Вашингтоном после убийства в ночь на 3 января иранского генерала Касема Сулеймани при ракетном обстреле американских военных вблизи аэропорта Багдада.



5 января Тегеран объявил о последнем этапе сокращения своих обязательств в рамках СВПД по ядерной программе. russian.rt.com Категории: в мире, политика, чп и криминал Ключевые слова: ЕС, Иран, Ирак, совещание — статья прочитана 145 раз Комментарии