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В. Тарасов подарил Художественному музею Литвы коллекцию нонконформистского искусства



Известный джазовый музыкант Владимир Тарасов подарил Художественному музею Литвы собранную им коллекцию нонконформистского искусства.

В ней около 500 художественных произведений: живопись, графика, скульптуры, художественные фотографии, рисунки, авторские издания.

С географической точки зрения основную часть коллекции составляют работы художников бывших республик СССР (России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и других), они дополнены и работы из других государств (Франции, Германии, США), сообщил музей.

Нонконформистские направления в искусстве формировались в последние десятилетия XX века, в так называемый период оттепели, в качестве ответа на преобладавший в то время соцреализм. Художники совмещали доходившие с Запада формы современного искусства с реалиями советской политики, культуры, общества и быта.
Это неофициальное направление в искусстве в коллекции представляют работы всемирно признанных художников – Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Эрика Булатова, Ивана Чуйкова, Игоря и Светланы Копыстянских, Павла Пепперштейна и многих других.

В коллекцию также входят произведения более чем 30 литовских авторов. Это живопись Валентинаса Антанавичюса, Винцаса Кисараускаса, Альгимантаса Йонаса Кураса, Ляонаса Линаса Катинаса, Евгения Цукермана, Раймундаса Слижиса, Марии Тересы Рожанскайте и живопись, графика других авторов.

По сообщению музея, музыкант коллекционировал, не покупая целенаправленно – все работы в коллекции подарены В. Тарасову.

По словам директора Художественного музея Литвы Арунаса Гелунаса "Уникальная коллекция, которую дарит Владимир Тарасов Художественному музею, обратила внимание кураторов многих известных мировых музеев, а сейчас вызывает и большую зависть, ведь этот "музей в музее" нонконформистского искусства, не имеющий аналогов, достается не Франции, США или России, а Литве".

"По моему глубокому убеждению, весть об этой исключительной коллекции вскоре распространиться среди знатоков искусства и музей будут посещать не только гости из соседних государств, но и из таких мировых центров искусства, как Берлин или Лондон", – утверждает А. Гелунас.

Первую выставку, на которой можно будет увидеть произведения из коллекции, планируется провести в мае этого года в Художественном музее во Дворце Радзивилов в Вильнюсе.
BNS
Категории: общество, культура, в мире
Ключевые слова: музей, подарок, музыкант, коллекция
География: Литва
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добавлена вчера, 6 января, 22:00

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