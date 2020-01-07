Загрузка... В аэропорту Стамбула запретили встречи с табличками 🔊 Воспроизвести



С 1 января 2020 года представителям туроператоров, агентств, транспортных компаний и такси запретили встречать пассажиров аэропорта Стамбула в зале сразу после таможенного контроля, сообщает



По новым правилам находиться в этой зоне и держать табличку с названием своей организации или именем туриста запрещено. Все может закончиться штрафом – 320 турецких лир. Это чуть больше 3300 рублей. В зале после таможенного контроля теперь смогут находиться только родственники и близкие прибывающих. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, для организованных встреч управляющие аэропорта отвели отдельный зал на 50 человек. Однако для использования помещения компаниям придётся платить взнос за каждого пассажира, €4, а также НДС. С 1 января 2020 года представителям туроператоров, агентств, транспортных компаний и такси запретили встречать пассажиров аэропорта Стамбула в зале сразу после таможенного контроля, сообщает МОЯ ПЛАНЕТА По новым правилам находиться в этой зоне и держать табличку с названием своей организации или именем туриста запрещено. Все может закончиться штрафом – 320 турецких лир. Это чуть больше 3300 рублей. В зале после таможенного контроля теперь смогут находиться только родственники и близкие прибывающих. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, для организованных встреч управляющие аэропорта отвели отдельный зал на 50 человек. Однако для использования помещения компаниям придётся платить взнос за каждого пассажира, €4, а также НДС. «IGA взяло под управление аэропорт Стамбула на 25 лет, и вмешиваться в вопросы частного бизнеса по закону никто не может. Управляющая компания, в свою очередь, пытается заработать на тех, кто встречает туристов по долгу службы. Теперь, чтобы сделать это, надо купить IGA PASS. Но даже при его приобретении, этот допуск все равно не дает права встречи туристов там, где пассажиры выходят», – объяснил представитель турецкой компании, работающий с российскими туроператорами. Кроме того, администрация закрыла выходы через ворота, расположенные у зоны таможенного контроля. Поэтому логистика по сбору и посадке групп в туристический автобус усложнилась и растянулась на 1,5-2 часа. Местная ассоциация турагентств обратилась к IGA с просьбой отменить новый порядок, который вредит развитию туризма в городе. При необходимости компания готова обратиться в суд. Загрузка... moya-planeta.ru Категории: экономика, общество Ключевые слова: запрет, аэропорт, Стамбул, таблички — статья прочитана 64 раза Комментарии