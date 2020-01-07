Аналитики: на фоне подорожания нефти Brent цены на горючее в Литве пока не растут 🔊 Воспроизвести



В последние дни цена за баррель нефти марки Brent выросла на несколько процентов почти до 70 долларов США, аналитики говорят, что нынешняя цена является нормальный, однако она может значительно вырасти, если, например, США введут санкции по отношению к Ираку. Нефть на мировых рынках подорожала после того, как во время атаки беспилотника США был убит в Ираке влиятельный иранский генерал Касем Солеймани.



По словам экономиста банка SEB bankas Тадаса Повилаускаса, влияние цен на нефть на горючее в Литве трудно оценить, поскольку на него влияют и повышенные с января акцизные сборы.



"Нефтяное сырье составляет около трети цены, то есть объективно с минувшего четверга до того понедельника цены могли подняться почти на 3% на заправках", – сказал BNS Т. Повилаускас. В последние дни цена за баррель нефти марки Brent выросла на несколько процентов почти до 70 долларов США, аналитики говорят, что нынешняя цена является нормальный, однако она может значительно вырасти, если, например, США введут санкции по отношению к Ираку. Нефть на мировых рынках подорожала после того, как во время атаки беспилотника США был убит в Ираке влиятельный иранский генерал Касем Солеймани.По словам экономиста банка SEB bankas Тадаса Повилаускаса, влияние цен на нефть на горючее в Литве трудно оценить, поскольку на него влияют и повышенные с января акцизные сборы."Нефтяное сырье составляет около трети цены, то есть объективно с минувшего четверга до того понедельника цены могли подняться почти на 3% на заправках", – сказал BNS Т. Повилаускас. Президент Ассоциации компаний по торговле нефтепродуктами Дайва Йокшене сказала, что горючее может подорожать и более значительно, если баррель нефти Brent преодолеет рубеж в 80 долларов США.



"Пожалуй, это 80 долларов и более 80 долларов (...). Например, в апреле и мае прошлого года цена составляла 70 долларов. Да, эти розничные цены поднимались, но важнее колебания", – сказала BNS Д. Йокшене.



Т. Повилаускас акцентирует, что цена барреля нефти Brent превысит 80 долларов США, если будет эскалация конфликта США и Ирана.



"Я думаю, что сейчас нельзя говорить о том, что краткосрочном периоде нефть должна подскочить еще выше, без наличия физических препятствий. Нынешняя цена нормальная", – считает аналитик.



Д. Йокшене подчеркнула, что оптовая цена росла еще до убийства К. Солеймани, и до обострения отношений США и Ирака. По ее словам, в этом году следует внимательно следить за решениями Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК по ограничениям добычи, за решениями России по объемам добычи, а также за ростом добычи сланцевой нефти в США, за решениями по вопросам климатических изменений и развитию сети электромобилей. BNS Категории: экономика, авто Ключевые слова: цена, топливо, розница География: Литва — статья прочитана 127 раз Комментарии