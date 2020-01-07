Энергопроекты Литвы в 2020 году: амбиции Harmony Link и местного производства 🔊 Воспроизвести



В повестке задач электроэнергетики Литвы в 2020-ом году одним из важнейших проектов будет синхронизация линий электропередачи (ЛЭП) с континентальной Европой, кроме того, все больше усилий будет направляться на развитие местного производства.



Эксперты, с которыми довелось беседовать BNS, утверждают, что в этом году на рынке вряд ли можно ожидать снижение цен на электроэнергию. Они предлагают амортизировать отчасти эти тенденции за счет повышения числа производящих потребителей и полной либерализации рынка поставок.



Harmony Link – проект номер 1



В свете синхронизации ЛЭП Балтийских стран с континентальной Европой, в этом году будет подана заявка на финансирование второго этапа проекта за счет средств фондов Евросоюза – основная часть средств потребуется для морского кабеля смычки ЛЭП Harmony Link. В повестке задач электроэнергетики Литвы в 2020-ом году одним из важнейших проектов будет синхронизация линий электропередачи (ЛЭП) с континентальной Европой, кроме того, все больше усилий будет направляться на развитие местного производства.Эксперты, с которыми довелось беседовать BNS, утверждают, что в этом году на рынке вряд ли можно ожидать снижение цен на электроэнергию. Они предлагают амортизировать отчасти эти тенденции за счет повышения числа производящих потребителей и полной либерализации рынка поставок.В свете синхронизации ЛЭП Балтийских стран с континентальной Европой, в этом году будет подана заявка на финансирование второго этапа проекта за счет средств фондов Евросоюза – основная часть средств потребуется для морского кабеля смычки ЛЭП Harmony Link. Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас утверждает, что обеспечение финансирования прокладки этого кабеля будет одним из важнейших вопросов. Одновременно будут воплощаться и другие проекты, утвержденные в прошлом году.



"Будет подана заявка, и до конца года надеемся получить решение Еврокомиссии о том, что для одного из существенных звеньев синхронизации будет обеспечено финансирование за счет средств Евросоюза", – сказал BNS министр.



Подсчитано, что второй этап потребует 1,2 млрд евро инвестиций, под него ожидается получить максимальную помощь ЕС в размере 75%. Совокупная стоимость проекта синхронизации составит 1,6 млрд евро.



Глава Государственной службы регулирования энергетики Инга Жилене назвала синхронизацию среди основных вопросов этого года – регулирующие службы должны утвердить распределение затрат между государствами- участниками проекта с тем. Она сказала, что решение по затратам второго этапа планируется принять до конца марта.



Аукционы на производство электроэнергии и морской ветер



В январе в Литве планируется объявить результаты первого технологически нейтрального конкурса на производства электроэнергии для поддержки "зеленой" энергетики, а в апреле – объявить второй аукцион.



"В ходе первого, пилотного аукциона, мы заметили, что конкуренция есть, мы надеемся, что через несколько месяцев она продолжится", – сказал Ж. Вайчюнас.



В конце года должен стартовать и первый технологически нейтральный аукцион в рамках реализации механизма мощности. Министр утверждает, что если сейм примет закон на весенней сессии, то до конца года можно будет объявить аукцион.



Председатель Комиссии по энергетике и слаженному развитию Виргилиюс Подерис отметил, что в этом году сейм должен поинтересоваться и развитие ветряных установок в море – в территориальных водах страны пока нет ни одного парка ветряков по производству электроэнергии.



Рыночная цена снижаться не будет



В связи с повышением цены электроэнергию для бытовых потребителей, эксперты не видят возможности для снижения рыночной цены, составляющей основную часть финального тарифа.



Все же, министр утверждает, что в последнее время рост цен на электроэнергию был достаточно интенсивным, и дальнейшего роста не должно быть.



"Это зависит и от спроса, и от погоды – одного из важнейших факторов, который определяет цену на электроэнергию, это и летняя жара – и прогнозируемо, что такого роста на рынках, который был в последние два года, не должно быть, либо он не должен быть на сходном уровне", – сказал Ж. Вайчюнас.



Аналитик в сфере энергетики международной исследовательской компании ICIS Вия Пакалкайте утверждает, что цена на электроэнергию на рынке в Литве должна остаться приблизительно такой же.



"Это будет обусловлено двумя основными причинами – на основе погодных прогнозов мы повысили количество воды в странах Северной Европы, которые очень зависимы от гидроэнергетики. Вторая – появилась большая ясность в отношении "Брексита", и Еврокомиссия выпустит на рынке разрешения на загрязняющие выбросы, предназначенные для Великобритании на 2019 и 2020 годы (...). Это стабилизирует цены на разрешения в Европе в 2020 году", – комментировала В. Пакалкайте.



Ядерные объекты в Литве и рядом с ней



Среди стратегических проектов литовской энергетики есть и закрытие не действующей Игналинской атомной станции (ИАЭС) – в этой сфере в этом году ожидается большой прогресс.



"Я бы подтвердил, что стратегическим проектом будет именно закрытие ИАЭС, в данном случае я говорю о том, что в 2020 году будет завершено строительство комплекса хранения кратковременных отходов особо низкой радиоактивности – (...) "холодные" и практически "горячие" испытания ожидается завершить. Я говорю о комплексе B19", – сказал Ж. Вайчюнас.



Ж. Вайчюнас утверждает, что этот год особо важен, поскольку должны завершиться переговоры с Еврокомиссией по финансированию ИАЭС на 2021-2027 годы: "Мы создали хорошую базу для переговоров и надеемся, что эти переговоры будут успешными".



Литва продолжает прилагать много усилий для того, чтобы Белорусскую АЭС строили согласно международным стандартам безопасности. Министр подчеркивает, что Белоруссия до запуска БелАЭС должна реализовать рекомендации стресс-тестов. BNS Категории: экономика, культура Ключевые слова: энергетика, синхронизация, БРЭЛЛ, отключение География: Литва — статья прочитана 151 раз Комментарии