Среди жителей ЕС литовцев больше всего заботит повышение цен 🔊 Воспроизвести



Среди жителей Евросоюза литовцы больше других обеспокоены растущими ценами и налогами, однако климатические изменения жителей Литвы особо не заботят, свидетельствуют результаты опроса Евробарометр.



Такие результаты были получены в ответ на просьбу организаторов назвать два важнейших вызова, с которыми сталкивается страна.



52% жителей Литвы отметили растущие цены, инфляцию и растущий прожиточный уровень. Это почти в три раза чаще, чем средний показатель в ЕС – 18%.



На втором месте среди избранных литовцами вариантов ответов было налогообложение (25%). Среди респондентов в ЕС этот ответ выбрали 8% опрошенных.



Преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Ева Петроните сказала, что цены заботят большинство жителей стран Центральной и Восточной Европы, где уровень жизни ниже, чем на Западе. Среди жителей Евросоюза литовцы больше других обеспокоены растущими ценами и налогами, однако климатические изменения жителей Литвы особо не заботят, свидетельствуют результаты опроса Евробарометр.Такие результаты были получены в ответ на просьбу организаторов назвать два важнейших вызова, с которыми сталкивается страна.52% жителей Литвы отметили растущие цены, инфляцию и растущий прожиточный уровень. Это почти в три раза чаще, чем средний показатель в ЕС – 18%.На втором месте среди избранных литовцами вариантов ответов было налогообложение (25%). Среди респондентов в ЕС этот ответ выбрали 8% опрошенных.Преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Ева Петроните сказала, что цены заботят большинство жителей стран Центральной и Восточной Европы, где уровень жизни ниже, чем на Западе. "Насколько видно, эти растущие цены, затраты на жизнь заботят и другие страны Восточной Европы. Эти же проблемы называют поляки, эстонцы, чехи, румыны, болгары", – сказала BNS эксперт.



"Это можно связать с тем, что экономическое положение этих стран несколько хуже, по сравнению с другими государствами", – добавила она.



23% жителей Литвы – столько же, как и средний показатель в ЕС – озабочены здравоохранением и социальной защитой.



"С этим вызовом сталкиваются общества всех стран, только по различным причинам. В Западной Европе это может быть связано с иммиграцией, у нас же это связано с экономической недостаточностью или плохим положением многих", – сказала Е. Петроните.



Опрос также показал, что озабоченностью литовцев климатическими изменениями значительно ниже, чем в целом в ЕС.



Лишь 4% респондентов в Литве назвали вопросы "окружающей среды, климата и энергетики" среди важнейших проблем, волнующих страну в данный момент.



Эти вопросы упомянули 23% опрошенных в странах ЕС.



При проведении опроса в ноябре 2019 года были опрошены 27382 человека в странах ЕС.



Опрос с 15 по 25 ноября в Литве провела компания Kantar, в нем приняли участие 1008 респондентов. BNS Категории: в Европе, политика, экономика Ключевые слова: цены, ЕС, литовцы, повышение — статья прочитана 85 раз Комментарии