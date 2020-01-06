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Суд отклонил жалобу А. Палецкиса на продление ареста



В понедельник Литовский Апелляционный суд (ЛАС) отклонил жалобу на продление ареста еще на три месяца подозреваемого в шпионаже политика Альгирдаса Палецкиса, сообщила BNS представитель суда по связям с общественностью Вилма Буденене.

Адвокат подозреваемого Альгис Петрулис сообщил BNS, что осужденный просил отменить избранную меру пресечения.

"Это избыточная мера, более того, ранее арест был продлен на два месяца и внезапно, без всяких новых обстоятельств, заявляют о трех месяцах. Такой нелогичный аргумент", – сказал он.

По словам адвоката, А. Палецкиса уже 480 дней содержат в одиночной камере

В декабре Каунасский окружной суд принял решение, продлить еще на три месяца меру пресечения Альгирдаса Палецкиса.

Подозреваемый находится под стражей с октября 2018 года. Он не признает свою вину.
Прокурор Вилма Видугирене ранее заявила, что досубное расследование, в котором предъявлены подозрения А. Паляцкису, планируется завершить к весне.

По ее словам, расследование затянулось по причине большого объема материалов дела: в нем анализируются электронные носители данных, тысячи писем. В деле также были назначены несколько экспертиз.

Этот политик вместе с неназванной "сетью лиц" подозревается в незаконном сборе информации в пользу России о должностных лицах и судьях, расследовавших дело о событиях 13 января 1991 года и прочей информации.

Правоохрана сообщила об идущем расследовании в декабре прошлого года, но до сих пор почти не предоставляет информации по делу.

Фигурирующие в расследовании лица подозреваются в том, что по поручению ФСБ России собирали информацию о должностных лицах, прокурорах, судьях Литвы, имеющих отношение к расследованию дела о событиях 13 января 1991 года.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, арест, шпион, ПАЛЕЦКИС
География: Литва
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добавлена сегодня, 6 января, 17:45

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