В Петербурге аннулировали дело о нацистском шоу фанатов Зенита 🔊 Воспроизвести фото: Дмитрий Каторжнов



В Санкт-Петербурге разгорелся скандал в связи с дебошем, который устроили молодые люди в центре города, сообщает



В итоге было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Однако затем, по данным портала "Фонтанка", его аннулировали.



Как оказалось, сотрудники полиции нашли дебоширов. Ими оказались футбольные болельщики местного футбольного клуба "Зенит". Они рассказали, что их просто якобы не так услышали. Про Гитлера они не вспоминали.



Вместо нацистских лозунгов они пели песню "Пусть враги жестоки и коварны, нам всегда сопутствует успех". В итоге от наказания они все же не ушли. На них составили административные протоколы о мелком хулиганстве, а также переходе проезжей части в неположенном месте. В Санкт-Петербурге разгорелся скандал в связи с дебошем, который устроили молодые люди в центре города, сообщает МК . Инцидент произошел вечером 3 января. Примерно 20 человек устроили огненное шоу и якобы вспомнили лидера Нацистской Германии Адольфа Гитлера.В итоге было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Однако затем, по данным портала "Фонтанка", его аннулировали.Как оказалось, сотрудники полиции нашли дебоширов. Ими оказались футбольные болельщики местного футбольного клуба "Зенит". Они рассказали, что их просто якобы не так услышали. Про Гитлера они не вспоминали.Вместо нацистских лозунгов они пели песню "Пусть враги жестоки и коварны, нам всегда сопутствует успех". В итоге от наказания они все же не ушли. На них составили административные протоколы о мелком хулиганстве, а также переходе проезжей части в неположенном месте. mk.ru Категории: общество, спорт, чп и криминал Ключевые слова: шествие, Зенит, полиция, нацисты, фанаты География: Россия, Санкт-Петербург — статья прочитана 97 раз Комментарии