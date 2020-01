Die Welt Германия : новый европейский газопровод может оказаться чудовищем 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Murad Sezer



«Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры» (Книга Иова (Иов. 40:20 — 41:26). Символично, что огромное месторождение природного газа у берегов Израиля называется так же, как и описанное в библейской Книге Иова морское чудовище — «Левиафан». В будущем оно должно будет снабжать топливом и Европейский союз (ЕС). С экономической точки зрения этот проект — гигант. Но в политическом отношении он может оказаться чудовищем. Гигантские месторождения природного газа в восточной части Средиземного моря должны будут в будущем снабжать топливом ЕС. Некоторые надеются на некий «экономический мир». Но ученые опасаются, что планируемый газопровод может привести к геополитическим конфликтам.«Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры» (Книга Иова (Иов. 40:20 — 41:26). Символично, что огромное месторождение природного газа у берегов Израиля называется так же, как и описанное в библейской Книге Иова морское чудовище — «Левиафан». В будущем оно должно будет снабжать топливом и Европейский союз (ЕС). С экономической точки зрения этот проект — гигант. Но в политическом отношении он может оказаться чудовищем.



Строительство газопровода длиной более 1800 километров поддерживает ЕС, который присвоил начинанию привилегированный статус «проекта общего интереса» (англ. Project of Common Interest). Это неудивительно, ведь производство газа в ЕС падает, в то время как потребность в этом сравнительно чистом экологическом топливе из-за планируемого отказа от употребления угля сильно возрастает. Да и США поддерживают всё, что уменьшает зависимость Европы от поставок российского газа.



Однако ученые с озабоченностью указывают на геополитический конфликтный потенциал проекта. По мнению его критиков, Европа таким образом лишь подорвет региональное энергетическое партнерство на Ближнем Востоке и тем самым ослабить тамошний мирный процесс. Кроме того, существует опасность, что углубятся и политические разногласия между ЕС и Турции.



Но при подписании соглашения между греческо-итальянской проектной компанией «ИГИ Посейдон» (IGI Poseidon) и американо-израильским консорциумом «Энерджиен Ойл Энд Газ» (Energean Oil & Gas) критических голосов слышно не было. По словам израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху (Benjamin Netanjahu) «альянс трех государств» имеет «громадное значение для энергетического будущего Израиля».



Как он сказал далее, проект важен для поддержания «стабильности в регионе». Греческий министр экологии и энергетики Констис Хацидакис заявил, что трубопровод — это «проект мира и сотрудничества в восточном Средиземноморье несмотря на угрозы Турции».



Турция послала военные корабли к берегам Кипра



Турция осуществляет собственные проекты по добыче газа у берегов разделенного Кипра и подкрепила свои претензии на эти энергоресурсы, послав к острову военные корабли. Кроме того, страна стремится занять определенное место в торговле газом и считает, что этой цели угрожают газопровод «ИстМед» и возросшее в этой связи значение Греции. Правительство в Анкаре пытается также изменить фактическое положение дел и с помощью сомнительного морского соглашения с Ливией намерено значительно расширить свою акваторию в восточном Средиземноморье.



Газопровод оказывает влияние и на отношения Израиля со своими соседями. В начале прошлого года Египет, Иордания, Израиль, Кипр, Италия и представители палестинской автономии объединились в «Восточно-средиземноморский газовый форум (EMGF). Цель этого свободного объединения государств должна была стать совместная разработка больших разведанных запасов газа в восточном Средиземноморье.



Один из вариантов предусматривал соединение газовых месторождений Зохр (Египет), Афродита (Кипр), а также Левиафан и Тамар (Израиль) с египетскими терминалами для сжижения природного газа (СПГ) Идку и Дамиетта. Оттуда топливо в виде СПГ должно было танкерами доставляться на мировые рынки.



Этот совместный проект мог бы углубить политические связи на Ближнем Востоке и побудил бы все стороны в конфликтных ситуациях действовать с позиций хотя бы минимального прагматизма, считает Тарек Бакони (Tareq Baconi) из аналитического центра «Европейский совет по внешнеполитическим отношениям» (European Council on Foreign Relations/ECFR). По его словам, в идеале такой «экономический мир» мог бы способствовать решению споров об акваториях между Ливаном и Израилем, улучшению положения палестинской автономии, принятию внутриполитических реформ в Египте и сближению Кипра и Турции.



Но проект «ИстМед» может положить конец подобной региональной кооперации. Можно предположить, что за самочинными действиями Израиля скрываются прежде всего соображения безопасности. «По словам израильского министра энергетики Юваля Штайница (Juval Steinitz) прямая торговля газом с ЕС якобы лишит арабские страны возможности оказывать на Израиль политическое давление, — считает Штефан Вольфрум (Stefan Wolfrum) из берлинского «Фонда науки и политики» (SWP), — но с другой стороны, подобный проект подорвет любое региональное сотрудничество в области энергетики».



Ученый опасается, что односторонний выход Израиля на газовый рынок ЕС приведет к маргинализации арабских стран-членов EMGF и параличу организации, потому что «экономический и политический потенциал общего газового рынка в восточном Средиземноморье, к которому стремится EMGF, останется неиспользованным».



Газопровод «ИстМед» едва ли укрепит энергобезопасность Европы



По мнению Вольфрума политический вред для Ближнего Востока будет большим, а вот польза для энергетической безопасности ЕС минимальной. Потому что мощность газопровода «ИстМед» будет пока небольшой — всего десять миллиардов кубических метров. Это не соответствует и пятой части мощности проблемного балтийского газопровода «Северный поток» и не окажет сколько-нибудь заметного влияния на энергобезопасность Европы. Причина этого носит технический характер: трубы предстоит прокладывать по чрезвычайно изрезанному подводному ландшафту и на большой глубине, поэтому стальная оболочка труб должна быть особенно толстой, что уменьшит их внутренний диаметр.



«ЕС должен противопоставить противоречивой газовой политике Израиля четкую позицию, — настаивает ученый SWP Вольфрум. — Региональная энергетическая кооперация в восточном Средиземноморье должна иметь приоритет перед дорогим трансконтинентальным газопроводным проектом».



По его словам, даже в одном из исследований ЕС рекомендовано отдавать предпочтение уже имеющейся и гибкой в использовании инфраструктуре египетских терминалов для СПГ. «Так как и Израилю интеграция в регион через кооперацию на газовом рынке принесет политические преимущества, ЕС не следует продолжать поддерживать проект газопровода "ИстМмед", — считает ученый, — и лучше всего вычеркнуть его из списка "проектов общего интереса"».



Причина этого носит технический характер: трубы предстоит прокладывать по чрезвычайно изрезанному подводному ландшафту и на большой глубине, поэтому стальная оболочка труб должна быть особенно толстой, что уменьшит их внутренний диаметр.«ЕС должен противопоставить противоречивой газовой политике Израиля четкую позицию, — настаивает ученый SWP Вольфрум. — Региональная энергетическая кооперация в восточном Средиземноморье должна иметь приоритет перед дорогим трансконтинентальным газопроводным проектом».По его словам, даже в одном из исследований ЕС рекомендовано отдавать предпочтение уже имеющейся и гибкой в использовании инфраструктуре египетских терминалов для СПГ. «Так как и Израилю интеграция в регион через кооперацию на газовом рынке принесет политические преимущества, ЕС не следует продолжать поддерживать проект газопровода "ИстМмед", — считает ученый, — и лучше всего вычеркнуть его из списка "проектов общего интереса"».Автор: Даниэль Ветцель (Daniel Wetzel) для Die Welt, Германия, перевод ИноСМИ