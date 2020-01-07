СМИ сообщило подробности заключения торговой сделки между США и КНР 🔊 Воспроизвести



Делегация Китая во главе с вице-премьером Госсовета Лю Хэ 13 января отправится в Вашингтон для подписания первой части торговой сделки, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на информированные источники, передает



Президент США Дональд Трамп 31 декабря написал в Twitter, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января в Белом доме.



По данным издания, изначально китайская делегация должна была выехать раньше, однако Пекину пришлось изменить планы после того, как Трамп написал в Twitter, что собирается подписать сделку с "высокопоставленными представителями" из Китая 15 января. Делегация Китая во главе с вице-премьером Госсовета Лю Хэ 13 января отправится в Вашингтон для подписания первой части торговой сделки, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на информированные источники, передает РИА Новости Президент США Дональд Трамп 31 декабря написал в Twitter, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января в Белом доме.По данным издания, изначально китайская делегация должна была выехать раньше, однако Пекину пришлось изменить планы после того, как Трамп написал в Twitter, что собирается подписать сделку с "высокопоставленными представителями" из Китая 15 января. Несмотря на то что обе стороны планировали завершить переговоры по первой части сделки в январе, пишет газета, китайская сторона не ожидала, что Трамп в одностороннем порядке объявит о дате подписания или о том, что готов заключить сделку, невзирая на отсутствие на церемонии председателя КНР Си Цзиньпина.



По данным источников газеты, китайская делегация будет находиться в Вашингтоне до 16 января.



Официальной информации о визите вице-премьера Госсовета Лю Хэ в США пока нет.



Китай и США 13 декабря объявили, что согласовали текст первой части торгового соглашения. В его рамках стороны договорились не вводить в отношении друг друга новые пошлины, которые должны были вступить в силу 15 декабря. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем состоится в начале января 2020 года. Китай пока официально не подтвердил эту информацию. РИА Новости Категории: в мире, экономика, политика Ключевые слова: США, Китай, договор, сталь, товары, Трамп, пошлины — статья прочитана 81 раз Комментарии