Белоруссия планирует отказаться от доллара при расчетах за российский газ внутри страны 🔊 Воспроизвести Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Наталия Федосенко/ТАСС



Как заявлял президент Александр Лукашенко, Белоруссия неоднократно предлагала России продавать ей природный газ за российские рубли, но призывы оставались без ответа, сообщает



Правительство и Национальный банк Белоруссии планируют внести изменения в межправительственное соглашение с Российской Федерацией, предполагающие отказ от использования доллара во внутренних расчетах за газ между резидентами. Это предусмотрено совместным постановлением правительства и Национального банка республики "О Стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года", опубликованном на сайте Совета министров. Как заявлял президент Александр Лукашенко, Белоруссия неоднократно предлагала России продавать ей природный газ за российские рубли, но призывы оставались без ответа, сообщает ТАСС Правительство и Национальный банк Белоруссии планируют внести изменения в межправительственное соглашение с Российской Федерацией, предполагающие отказ от использования доллара во внутренних расчетах за газ между резидентами. Это предусмотрено совместным постановлением правительства и Национального банка республики "О Стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года", опубликованном на сайте Совета министров. "В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - отмечается в документе.



В постановлении говорится, что после достижения договоренностей с правительством РФ об исключении расчетов в инвалюте за газ между компаниями-резидентами Белоруссии предусматривается внесение изменений в указы президента страны, исключающие возможность расчетов в инвалюте между резидентами в топливно-энергетической сфере.



Как заявил президент Александр Лукашенко 24 декабря в интервью "Эхо Москвы", Белоруссия неоднократно предлагала России продавать ей природный газ за российские рубли, но призывы республики остаются без ответа. "Мы покупали и покупаем у вас [газ] за доллары. Вы же говорите о единой валюте. А я предлагаю: давайте будем за российские рубли торговать. Нет. Хочется долларов. Вот суть вашего (РФ - прим. ТАСС) валютного союза. На это у них (РФ - прим. ТАСС) ответа нет", - сказал Лукашенко.



"Покупая газ, мы ищем доллары. Давайте за российские рубли будем покупать, и так потихоньку пойдем [к валютному союзу]", - предложил Лукашенко. ТАСС Категории: экономика, политика Ключевые слова: газ, цена, поставки, доллар, расчеты География: Белоруссия — статья прочитана 164 раза Комментарии