МИД призывает граждан Литвы не ездить в Ирак 🔊 Воспроизвести



В связи с повышением напряжения на Ближнем Востоке после убийства в Багдаде известного иранского генерала, Министерство иностранных дел Литвы призвало литовских граждан не ездить в Ирак.



В рекомендации литовских путешественникам ведомство указывает, что после убийства Касема Солеймани "возможна дальнейшая эскалация событий".



"Мы рекомендуем литовским гражданам, находящимся в Ираке, прибегнуть к особым мерам осторожности, постоянно следить за сообщениями компетентных органов и соблюдать инструкции, постоянно следить за информацией о положении в стране, публикуемой СМИ, избегать мест протестов и массовых скоплений людей, быть бдительными", – говорится в рекомендации.



Ранее МИД не рекомендовал гражданам поездки в некоторые части Ирака. В связи с повышением напряжения на Ближнем Востоке после убийства в Багдаде известного иранского генерала, Министерство иностранных дел Литвы призвало литовских граждан не ездить в Ирак.В рекомендации литовских путешественникам ведомство указывает, что после убийства Касема Солеймани "возможна дальнейшая эскалация событий"."Мы рекомендуем литовским гражданам, находящимся в Ираке, прибегнуть к особым мерам осторожности, постоянно следить за сообщениями компетентных органов и соблюдать инструкции, постоянно следить за информацией о положении в стране, публикуемой СМИ, избегать мест протестов и массовых скоплений людей, быть бдительными", – говорится в рекомендации.Ранее МИД не рекомендовал гражданам поездки в некоторые части Ирака.



По ее словам, в целом в Ираке и Иране находятся около 50 литовских граждан.



В минувшую пятницу во время атаки американского беспилотника под аэропортом Багдада погибли командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), предназначенного для проведения спецопераций за пределами Иран, Касем Сулеймани и заместитель командующего военизированной сети "Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Муханди.



Иран обещал отомстить за эту операцию, а иракский парламент потребовал вывести иностранных военных.



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В связи с повышением напряженности по причине убийства иранского генерала в Ираке, усиливается обеспечение безопасности литовских военных в этой стране, утверждает Министерство обороны.



В данный моменте в учебной миссии НАТО и в коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ) участвуют 15 литовских военных.



Представители Министерства обороны отметили BNS, что Оборонный штаб литовской армии поддерживает постоянную связь с литовскими военными и с руководством международных миссий.



"С учетом ухудшения ситуации в сфере безопасности и меняющейся позиции иракского руководства, командующие международными военными силами прибегли к мерам по обеспечению безопасности военных: усилена охрана баз, ограничено движение военных, остановлена обучающая деятельность", – сообщила BNS представитель Министерства обороны по связям с общественностью Аста Галдикайте.



По ее словам, "в ближайшие дни должно быть принято решение по будущему международных сил в Ираке". В Понедельник ситуацию в Ираке рассмотрит Северо-атлантический совет в Брюсселе.



Возглавляемая НАТО международная операция в Ираке проводится с 2004 года, она призвана обучить силы безопасности этой страны. Два литовских военных служат в штабе операции в Багдаде, четверо служат в аэропорту Таджи. Согласно предоставленному мандату литовские военные не участвуют в боевых действиях.



Литва участвует в возглавляемой США операции в Ираке "Врожденная решимость" с 2017 года, постоянно направляя шесть военных инструкторов, которые готовят местные силы безопасности.



Литовские военные служат в составе датского военного контингента в северо-западном иракском городе Рамадже.



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Ирак в рамках подготовки механизма по выводу иностранных войск с его территории ограничил передвижение наземных и воздушных сил международной коалиции в стране. Об этом, как передает



"Иракские власти подготовили механизм вывода американских войск с территории страны, - указал он. - Функции сил международной коалиции будут ограничены только консультативной ролью, поставкой вооружений и обучением [иракских войск], а ее вооруженные силы уйдут".



"Правительство ограничило действия международных сил как на земле, так и в воздухе, - отметил Халаф. - Сейчас им запрещено осуществлять какие-либо передвижения".



По его словам, США проводили отдельные операции без ведома главного командования ВС. "Недавние американские удары - это глупость, с которой нельзя мириться", - подчеркнул он, указав, что погибший при бомбардировке США командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани "был гостем Ирака, на которого нельзя было нападать". "Присутствие Сулеймани было внутренним делом Ирака", - заключил генерал. Министерство также оценивает ситуацию по рекомендациям отправляющимся в Иран, сказала BNS представитель министра по связям с общественностью Раса Якилайтене.По ее словам, в целом в Ираке и Иране находятся около 50 литовских граждан.В минувшую пятницу во время атаки американского беспилотника под аэропортом Багдада погибли командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), предназначенного для проведения спецопераций за пределами Иран, Касем Сулеймани и заместитель командующего военизированной сети "Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Муханди.Иран обещал отомстить за эту операцию, а иракский парламент потребовал вывести иностранных военных.* * *В связи с повышением напряженности по причине убийства иранского генерала в Ираке, усиливается обеспечение безопасности литовских военных в этой стране, утверждает Министерство обороны.В данный моменте в учебной миссии НАТО и в коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ) участвуют 15 литовских военных.Представители Министерства обороны отметили BNS, что Оборонный штаб литовской армии поддерживает постоянную связь с литовскими военными и с руководством международных миссий."С учетом ухудшения ситуации в сфере безопасности и меняющейся позиции иракского руководства, командующие международными военными силами прибегли к мерам по обеспечению безопасности военных: усилена охрана баз, ограничено движение военных, остановлена обучающая деятельность", – сообщила BNS представитель Министерства обороны по связям с общественностью Аста Галдикайте.По ее словам, "в ближайшие дни должно быть принято решение по будущему международных сил в Ираке". В Понедельник ситуацию в Ираке рассмотрит Северо-атлантический совет в Брюсселе.Возглавляемая НАТО международная операция в Ираке проводится с 2004 года, она призвана обучить силы безопасности этой страны. Два литовских военных служат в штабе операции в Багдаде, четверо служат в аэропорту Таджи. Согласно предоставленному мандату литовские военные не участвуют в боевых действиях.Литва участвует в возглавляемой США операции в Ираке "Врожденная решимость" с 2017 года, постоянно направляя шесть военных инструкторов, которые готовят местные силы безопасности.Литовские военные служат в составе датского военного контингента в северо-западном иракском городе Рамадже.* * *Ирак в рамках подготовки механизма по выводу иностранных войск с его территории ограничил передвижение наземных и воздушных сил международной коалиции в стране. Об этом, как передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Al Mawazin, заявил в понедельник официальный представитель главнокомандующего вооруженных сил республики генерал Абдель Карим Халаф."Иракские власти подготовили механизм вывода американских войск с территории страны, - указал он. - Функции сил международной коалиции будут ограничены только консультативной ролью, поставкой вооружений и обучением [иракских войск], а ее вооруженные силы уйдут"."Правительство ограничило действия международных сил как на земле, так и в воздухе, - отметил Халаф. - Сейчас им запрещено осуществлять какие-либо передвижения".По его словам, США проводили отдельные операции без ведома главного командования ВС. "Недавние американские удары - это глупость, с которой нельзя мириться", - подчеркнул он, указав, что погибший при бомбардировке США командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани "был гостем Ирака, на которого нельзя было нападать". "Присутствие Сулеймани было внутренним делом Ирака", - заключил генерал. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: нато, Ирак, протесты, погибшие, миротворцы География: Литва — статья прочитана 155 раз Комментарии