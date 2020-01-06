Литва хочет выбраться из окраины летных зон - ТЕМА BNS 🔊 Воспроизвести



В Литве растет число международных авиарейсов, необходимых для бизнеса и государственных лиц, однако страна все еще находится на окраине летных зон. Поэтому Литве важно улучшать воздушное сообщение, особенно с крупными городами Франции и Германии, а также с США.



Глава агентства поощрения иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje Мантас Катинас утверждает, что в данный момент потребности предпринимателей обеспечены только по нескольким направлениям: Лондон (аэропорты Сити, Хитроу, Гэтвик), а также Франкфурт, Хельсинки и Копенгаген.



Агентство называет приоритетными направлениями парижский аэропорт им. Шарля де Голя, Мюнхен, Штутгарт, Гамбург и Дюссельдорф в Германии, Амстердам, Стамбул, Дублин и Женеву.



"У нас все еще нет прямых рейсов в США, у нас нет удобных рейсов с пересадками. Требуются изменения, чтобы мы могли конкурировать с другими странами на таких же условиях в вопросе зарубежных капиталов, особенно из США", – сказал BNS М. Катинас. В Литве растет число международных авиарейсов, необходимых для бизнеса и государственных лиц, однако страна все еще находится на окраине летных зон. Поэтому Литве важно улучшать воздушное сообщение, особенно с крупными городами Франции и Германии, а также с США.Глава агентства поощрения иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje Мантас Катинас утверждает, что в данный момент потребности предпринимателей обеспечены только по нескольким направлениям: Лондон (аэропорты Сити, Хитроу, Гэтвик), а также Франкфурт, Хельсинки и Копенгаген.Агентство называет приоритетными направлениями парижский аэропорт им. Шарля де Голя, Мюнхен, Штутгарт, Гамбург и Дюссельдорф в Германии, Амстердам, Стамбул, Дублин и Женеву."У нас все еще нет прямых рейсов в США, у нас нет удобных рейсов с пересадками. Требуются изменения, чтобы мы могли конкурировать с другими странами на таких же условиях в вопросе зарубежных капиталов, особенно из США", – сказал BNS М. Катинас. Глава по вопросам маркетинга швейцарской компании сбора авиационных данных и их анализа Ch-Aviation Симонас Барткус утверждает, что для бизнеса очень важно, чтобы были частые рейсы в основной аэропорт города, чтобы не было "пустых мест на карте".



Среди важных направлений он назвал Париж, Берлин, Мюнхен, Дюссельдорф, Кельн, Дортмунд, акцентировал и частоту рейсов.



"Лучше всего, если есть возможность вылететь утром и вернуться в конце того же дня. Примером прекрасной частоты и времени рейсов является направление Вильнюс- Лондонский аэропорт Сити", – добавил М. Катинас.



Оператор аэропортов Литвы - компания Lietuvos oro uostai отмечает, что с летнего сезона 2020 года повысится частота рейсов из Вильнюсе в Мюнхен – их будет не три, а пять в неделю. Также будет предложено более удобное утреннее время рейса из Вильнюса в парижский Шарль де Голь. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: авиасообщение, авиарейсы, направления География: Литва — статья прочитана 134 раза Комментарии