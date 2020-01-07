Начался поиск главы Клайпедского морского порта 🔊 Воспроизвести



Министерство коммуникаций и транспорта Литвы начало отбор главы дирекции Клайпедского морского порта.



В сообщении ведомства говорится, что это первый этап поиска кандидатов, в ходе которого осуществляется сотрудничество с агентство подбора персонала Amston.



"Клайпедский порт является госпредприятием стратегического значения, поэтому идет поиск руководителя с высшей компетенцией и безупречной репутацией. После утверждения правительством общего плана нового руководителя ждут большие вызовы – обеспечить развитие деятельности и инфраструктуры порта", – отметил в пресс-релизе министр коммуникаций и транспорта Ярослав Наркевич.



Планируется, что приглашение кандидатов для участия в конкурсе продлится около месяца. После этого этапа министерство объявит сам конкурс. После объявления конкурса заявки от кандидатов на участие ожидаются в течение двух недель. Министерство коммуникаций и транспорта Литвы начало отбор главы дирекции Клайпедского морского порта.В сообщении ведомства говорится, что это первый этап поиска кандидатов, в ходе которого осуществляется сотрудничество с агентство подбора персонала Amston."Клайпедский порт является госпредприятием стратегического значения, поэтому идет поиск руководителя с высшей компетенцией и безупречной репутацией. После утверждения правительством общего плана нового руководителя ждут большие вызовы – обеспечить развитие деятельности и инфраструктуры порта", – отметил в пресс-релизе министр коммуникаций и транспорта Ярослав Наркевич.Планируется, что приглашение кандидатов для участия в конкурсе продлится около месяца. После этого этапа министерство объявит сам конкурс. После объявления конкурса заявки от кандидатов на участие ожидаются в течение двух недель. Планируется, что новый глава порта приступит к работе весной.



У порта нет постоянного руководителя с марта прошлого года, когда был уволен Арвидас Вайткус. Бывший тогда министром транспорта Рокас Масюлис усомнился в том, что директор порта, баллотировавшийся вместе с "аграриями", останется не предвзятым в отношении компаний, которые спонсировали партию на муниципальных выборах и выборах мэра Клайпеды.



А. Вайткус заявлял, что был уволен по политическим мотивам и обжаловал решение в судах, однако его жалобы были отклонены.



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По предварительным данным, в прошлом году Клайпедский морской порт перевалил 46,22 млн тонн грузов – на 0,8% меньше, чем в 2018 году (46,58 млн тонн), сообщила дирекция порта.



Результат незначительно отстал от показателя 2018 года, когда был поставлен рекорд объема погрузок.



В сообщении дирекция отмечает, что эти данные не являются окончательными, поэтому есть надежда на то, что разница между результатами 2018 и 2019 годов будет еще меньше.



В прошлом году наиболее значительный рост фиксировался в сегменты сыпучих грузов, незначительное увеличение отмечалось среди жидких грузов.



В 2019 году в Клайпедский порт зашли 6776 судов. В 2018-ом их было 7082.



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В прошлом году нефтяной терминал Бутинге, управляемый компанией по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva, перевалил 9,41 млн тонн нефти - на 1,2% меньше, чем в позапрошлом году, сообщила BNS Дирекция Клайпедского порта.



В позапрошлом году погрузки терминала достигали 9,662 млн тонн. tonų.



Orlen Lietuva с середины 2006 года через терминал Бутинге импортирует нефть для собственных нужд. BNS Категории: экономика Ключевые слова: конкурс, порт, директор, минтранс География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 155 раз Комментарии