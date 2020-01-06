Объединяющие «Берега» 🔊 Воспроизвести







Недавно в Калининграде, в стенах библиотеки имени космонавта А.А. Леонова, один из лучших на сегодня литературных журналов России - журнал Союза писателей России «Берега» под бессменной редакцией Лидии Довыденко подвёл итоги 2019 года.



В этом журнале регулярно печатаются и русские литераторы из Литвы, в числе которых – Ева Ахтаева, Елена Шеремет, Эльвира Поздняя, Анна Тураносова-Абрас и другие. Чтобы поздравить журнал, Э. Поздняя и А. Тураносова-Абрас приехали на встречу, собравшую многих авторов.



В зале присутствовали также такие поэты и прозаики, как Евгений Журавли, Елена Канеева, Владимир Вахрамеев, Отец Георгий Бирюков, Николай Шумилов, Иван Привалов, Анатолий Мартынов, Валерий Батрушевич, Татьяна Голоненко и многие другие. В этом журнале регулярно печатаются и русские литераторы из Литвы, в числе которых – Ева Ахтаева, Елена Шеремет, Эльвира Поздняя, Анна Тураносова-Абрас и другие. Чтобы поздравить журнал, Э. Поздняя и А. Тураносова-Абрас приехали на встречу, собравшую многих авторов.В зале присутствовали также такие поэты и прозаики, как Евгений Журавли, Елена Канеева, Владимир Вахрамеев, Отец Георгий Бирюков, Николай Шумилов, Иван Привалов, Анатолий Мартынов, Валерий Батрушевич, Татьяна Голоненко и многие другие.



За лучшие публикации и активное участие в жизни некоторые авторы были награждены, среди них – известный прозаик и публицист Юрий Серб из Санкт-Петербурга, который отметил: «Сегодня, когда культура почти повсеместно находится в загоне, именно мы, литераторы, – аванпост борьбы за существование государства».











Среди награждённых авторов была и А.Тураносова-Абрас, получившая почётный диплом за лучшую публикацию года в номинации «Поэзия». Она представила аудитории и презентовала библиотеке имени космонавта Леонова и журналу «Берега» недавно изданную в Литве литературным объединением «Логос» трёхтомную «Антологию русской поэзии Литвы» (инициатор и составитель издания – Владимир Кольцов-Навроцкий, председатель «Логоса», главный редактор - А.Тураносова-Абрас), о которой уже рассказывал «Обзор».



Гостей из Литвы тепло поприветствовал Вадим Мартынюк, начальник информационно-аналитического отдела Калининградской областной Думы.



В программе вечера было много интересных выступлений, литературных и музыкальных сюрпризов.



Выступающие отмечали колоссальную подвижническую работу, которую делает главный редактор журнала «Берега» Лидия Довыденко, собирающая талантливых русских авторов не только со всех уголков России, но и мира, тем самым сберегая и упрочивая наследие современной русской мысли и духа.







В приветственном слове Л. Довыденко подчеркнула: «Наши «Берега» обнаруживают огромные интеллектуальные просторы современной русской культуры. А без культуры нет народа».За лучшие публикации и активное участие в жизни некоторые авторы были награждены, среди них – известный прозаик и публицист Юрий Серб из Санкт-Петербурга, который отметил: «Сегодня, когда культура почти повсеместно находится в загоне, именно мы, литераторы, – аванпост борьбы за существование государства».Среди награждённых авторов была и А.Тураносова-Абрас, получившая почётный диплом за лучшую публикацию года в номинации «Поэзия». Она представила аудитории и презентовала библиотеке имени космонавта Леонова и журналу «Берега» недавно изданную в Литве литературным объединением «Логос» трёхтомную «Антологию русской поэзии Литвы» (инициатор и составитель издания – Владимир Кольцов-Навроцкий, председатель «Логоса», главный редактор - А.Тураносова-Абрас), о которой уже рассказывал «Обзор».Гостей из Литвы тепло поприветствовал Вадим Мартынюк, начальник информационно-аналитического отдела Калининградской областной Думы.В программе вечера было много интересных выступлений, литературных и музыкальных сюрпризов.Выступающие отмечали колоссальную подвижническую работу, которую делает главный редактор журнала «Берега» Лидия Довыденко, собирающая талантливых русских авторов не только со всех уголков России, но и мира, тем самым сберегая и упрочивая наследие современной русской мысли и духа. Инф. «Обзора» Категории: культура, в России Ключевые слова: Эльвира Поздняя, Ева Ахтаева, Анна Тураносова-Абрас, «Логос», Елена Шеремет, журнал Союза писателей России, «Берега», Лидия Довыденко География: Россия, Калининград — статья прочитана 108 раз Комментарии