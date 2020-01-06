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Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы

Источник: AP 2019


Новым председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы стал Луис Парра — его избрание произошло в отсутствие Хуана Гуайдо, предшественника на посту, передает news.mail.ru со ссылкой на El Comercio. Господин Парра — бывший член партии «За справедливость».

Венесуэльская оппозиция назвала избрание Луиса Парры «парламентским переворотом». Господин Парра объявил о своем избрании через громкоговоритель, сообщает AFP. Господина Гуайдо, как и других оппозиционных законодателей, на голосование не допустили.

Напомним, именно Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы в начале прошедшего года. Тогда в стране произошла попытка переворота.
Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президентом Николаса Мадуро. В рамках борьбы с режимом господина Мадуро США ввели санкции против Венесуэлы и уже несколько раз расширяли их. В декабре СМИ сообщили, что советники президента США разрабатывают более агрессивную стратегию по Венесуэле.


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Категории: в мире, общество, политика
Ключевые слова: протест, Венесуэла, акции, признание, Мадуро, госпереворот, Гуайдо
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добавлена сегодня, 6 января, 18:00

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