Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы 🔊 Воспроизвести Источник: AP 2019



Новым председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы стал Луис Парра — его избрание произошло в отсутствие Хуана Гуайдо, предшественника на посту, передает



Венесуэльская оппозиция назвала избрание Луиса Парры «парламентским переворотом». Господин Парра объявил о своем избрании через громкоговоритель, сообщает AFP. Господина Гуайдо, как и других оппозиционных законодателей, на голосование не допустили.



Напомним, именно Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы в начале прошедшего года. Тогда в стране произошла попытка переворота. Новым председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы стал Луис Парра — его избрание произошло в отсутствие Хуана Гуайдо, предшественника на посту, передает news.mail.ru со ссылкой на El Comercio. Господин Парра — бывший член партии «За справедливость».Венесуэльская оппозиция назвала избрание Луиса Парры «парламентским переворотом». Господин Парра объявил о своем избрании через громкоговоритель, сообщает AFP. Господина Гуайдо, как и других оппозиционных законодателей, на голосование не допустили.Напомним, именно Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы в начале прошедшего года. Тогда в стране произошла попытка переворота.





Венесуэлу наводняют магазины с американскими товарами Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президентом Николаса Мадуро. В рамках борьбы с режимом господина Мадуро США ввели санкции против Венесуэлы и уже несколько раз расширяли их. В декабре СМИ сообщили, что советники президента США разрабатывают более агрессивную стратегию по Венесуэле. news.mail.ru Категории: в мире, общество, политика Ключевые слова: протест, Венесуэла, акции, признание, Мадуро, госпереворот, Гуайдо — статья прочитана 170 раз Комментарии