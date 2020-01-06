Иран объявил о выходе из ядерной сделки 🔊 Воспроизвести Реактор в Иране (фото из архива)



Тегеран полностью отказывается соблюдать свои обязательства по ядерному соглашению. Вместе с тем Иран готов продолжать переговоры с "пятеркой" стран-посредников, сообщает



Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего тех, которые касаются числа центрифуг, а также уровня обогащения и объемов хранения урана. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщается в заявлении правительства страны. Тегеран полностью отказывается соблюдать свои обязательства по ядерному соглашению. Вместе с тем Иран готов продолжать переговоры с "пятеркой" стран-посредников, сообщает DW Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего тех, которые касаются числа центрифуг, а также уровня обогащения и объемов хранения урана. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщается в заявлении правительства страны. Иран вместе с тем собирается и далее сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Тегеран также заявляет, что готов вернуться к выполнению своих обязательств из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если со страны снимут санкции и гарантируют учет ее интересов.



Это решение Тегеран принял после убийства Соединенными Штатами иранского генерала Касима Сулеймани в Багдаде и заявления президента США Дональда Трампа о готовности нанести удары по 52 объектам в Иране.



Тегеран готов продолжать переговоры с "пятеркой" подписантов СВПД, но предварительно должен добиться, чтобы США ответили за убийство Сулеймани, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.



Иран начал поэтапно отказываться соблюдать условия ядерной сделки после того, как Вашингтон вышел из соглашения и стал ужесточать санкции против Тегерана. Другие участники соглашения выступали за то, чтобы оно было сохранено. dw.com Категории: политика, чп и криминал, технологии Ключевые слова: США, ЕС, Иран, производство, сделка, уран — статья прочитана 86 раз Комментарии