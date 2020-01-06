В Литве расширили список специальностей для иностранцев 🔊 Воспроизвести © CC0 / Pixabay



Как уточнили в Службе занятости, новых профессий в перечне не появилось, однако некоторые дополнили подпунктами. Служба занятости Литвы расширила список специальностей, на которые можно легально трудоустраивать иностранных граждан, сообщает



В 2020 году перечень профессий увеличили с 15 до 68 позиций. Список обновляется дважды в год.



По словам представителя Службы занятости Милды Янкаускене, новых специальностей добавлено не было, всего лишь детализировали некоторые из них. Например, к профессии сварщик добавили уточнение электросварщик или газовый сварщик.



В Литве работодатели в соответствии со списком Службы занятости могут приглашать на работу иностранцев, если места не заняты местными жителями. Наиболее дефицитными специальностями являются каменщики, штукатурщики, сварщики, сборщики металлоконструкций, забойщики скота, мясники, швеи, водители дальних рейсов. Людей претендующих на вакантные места можно трудоустроить в упрощенном порядке.



Согласно последним данным, в Литве вырос уровень безработицы. по состоянию на 1 декабря прошлого года в стране зарегистрированы 144,2 тысячи безработных. При этом в информационной системе Службы занятости записаны всего 32,7 тысячи предложений по трудоустройству.



Как уточнили в Службе занятости, новых профессий в перечне не появилось, однако некоторые дополнили подпунктами. Служба занятости Литвы расширила список специальностей, на которые можно легально трудоустраивать иностранных граждан, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на ТАСС и местные СМИ.В 2020 году перечень профессий увеличили с 15 до 68 позиций. Список обновляется дважды в год.По словам представителя Службы занятости Милды Янкаускене, новых специальностей добавлено не было, всего лишь детализировали некоторые из них. Например, к профессии сварщик добавили уточнение электросварщик или газовый сварщик.В Литве работодатели в соответствии со списком Службы занятости могут приглашать на работу иностранцев, если места не заняты местными жителями. Наиболее дефицитными специальностями являются каменщики, штукатурщики, сварщики, сборщики металлоконструкций, забойщики скота, мясники, швеи, водители дальних рейсов. Людей претендующих на вакантные места можно трудоустроить в упрощенном порядке.Согласно последним данным, в Литве вырос уровень безработицы. по состоянию на 1 декабря прошлого года в стране зарегистрированы 144,2 тысячи безработных. При этом в информационной системе Службы занятости записаны всего 32,7 тысячи предложений по трудоустройству. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество Ключевые слова: работа, евросоюз, гастарбайтеры География: Литва — статья прочитана 66 раз Комментарии