Католики встречают Трех королей, а православные - Рождество 🔊 Воспроизвести © SPUTNIK/ ALEXANDER LIPOVETS Три Короля идут по улице Аушрос Вартаи



Литовский католический мир вместе со всей Римской католической Церковью завершает череду рождественских праздников символическим шествием библейских Трех Королей — Бальтазара, Мельхиора и Каспара.



Шестого января, когда православные христиане только готовятся встречать праздник Рождества Христова, католический мир завершает двухнедельные рождественские торжества.



В этот день католики вспоминают о Трех Королях (в православии — волхвах), которые первыми пришли к новорожденному младенцу Иисусу Христу, поклонились ему как новому Царю Иудейскому и преподнесли дары — золото, смирну и ладан.



Путь к вертепу в городе Вифлиеме, в котором стояли ясли с богомладенцем, Королям (волхвам) указывала путеводная звезда. Ее впереди костюмированного шествия всегда несет Ангел. Литовский католический мир вместе со всей Римской католической Церковью завершает череду рождественских праздников символическим шествием библейских Трех Королей — Бальтазара, Мельхиора и Каспара.Шестого января, когда православные христиане только готовятся встречать праздник Рождества Христова, католический мир завершает двухнедельные рождественские торжества.В этот день католики вспоминают о Трех Королях (в православии — волхвах), которые первыми пришли к новорожденному младенцу Иисусу Христу, поклонились ему как новому Царю Иудейскому и преподнесли дары — золото, смирну и ладан.Путь к вертепу в городе Вифлиеме, в котором стояли ясли с богомладенцем, Королям (волхвам) указывала путеводная звезда. Ее впереди костюмированного шествия всегда несет Ангел. Инф. «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: праздники, рождество, католики, православные — статья прочитана 115 раз Комментарии