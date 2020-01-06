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Католики встречают Трех королей, а православные - Рождество
Литовский католический мир вместе со всей Римской католической Церковью завершает череду рождественских праздников символическим шествием библейских Трех Королей — Бальтазара, Мельхиора и Каспара.
Шестого января, когда православные христиане только готовятся встречать праздник Рождества Христова, католический мир завершает двухнедельные рождественские торжества.
В этот день католики вспоминают о Трех Королях (в православии — волхвах), которые первыми пришли к новорожденному младенцу Иисусу Христу, поклонились ему как новому Царю Иудейскому и преподнесли дары — золото, смирну и ладан.
Путь к вертепу в городе Вифлиеме, в котором стояли ясли с богомладенцем, Королям (волхвам) указывала путеводная звезда. Ее впереди костюмированного шествия всегда несет Ангел.
Инф. «Обзора»
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: праздники, рождество, католики, православные
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