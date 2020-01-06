Индекс Арбата: на каких звёздах годами зарабатывают уличные художники 🔊 Воспроизвести







Российский телеканал «Синема» впервые обнародовал Индекс Арбата — уникальный рейтинг, определяющий так называемую «уличную популярность» кинозвёзд и других известных персон. Рейтинг лучших портретов-приманок — лиц, которые стабильно приносят уличным художникам московского Арбата их трудный хлеб, — возглавила Одри Хепбёрн.



Старый Арбат — главная пешеходная артерия центра российской столицы с многомиллионной проходимостью, одна из любимых улиц москвичей и часть «обязательной программы» для туристов. Уличные художники — такая же «визитная карточка» Арбата, как Стена Цоя, театр Вахтангова, сувенирные лавки, книжные развалы и уличные музыканты. Один из наших героев — Василий (его вы можете встретить в самом начале Арбата, у «Праги»), — не без гордости вспоминает, что когда им несколько лет назад запретили работать, вокруг даже снизились цены на недвижимость и арендные ставки, а турпоток — «подиссяк». Художники действительно «делают» это место и его атмосферу, но что ещё интереснее — именно они лучше всех знают, кого действительно любит «московская улица», говорится в пресс-релизе digitalrussia.tv. Старый Арбат — главная пешеходная артерия центра российской столицы с многомиллионной проходимостью, одна из любимых улиц москвичей и часть «обязательной программы» для туристов. Уличные художники — такая же «визитная карточка» Арбата, как Стена Цоя, театр Вахтангова, сувенирные лавки, книжные развалы и уличные музыканты. Один из наших героев — Василий (его вы можете встретить в самом начале Арбата, у «Праги»), — не без гордости вспоминает, что когда им несколько лет назад запретили работать, вокруг даже снизились цены на недвижимость и арендные ставки, а турпоток — «подиссяк». Художники действительно «делают» это место и его атмосферу, но что ещё интереснее — именно они лучше всех знают, кого действительно любит «московская улица», говорится в пресс-релизе digitalrussia.tv.



Корреспонденты канала «Синема» вели счёт всем без исключения звёздным портретам художников Арбата по разу в месяц: в сентябре, октябре и ноябре, проходя всю улицу насквозь — от дома номер 1 на Арбатской площади до станции метро «Смоленская». Итогом стал «Индекс Арбата», отражающий как «живучесть» тех или иных образов, так и краткосрочные тренды.







Самое высокое значение «Индекса Арбата» за весь период наблюдений — 7 баллов — у актрисы Одри Хепбёрн. Ее портреты встречались каждый месяц: в сентябре их было два, в октябре стало три, в ноябре — два. «Она всегда эффектная. Она на века эффектная. Нет ни одной женщины, которая ее переплюнет. Все знают фильмы с ней. «Украсть миллион», например. Хороший фильм! Мне нравится», — комментирует арбатский художник Вадим популярность актрисы у коллег.



Второе место в общем зачете делят Том Круз и Арнольд Шварценеггер, у каждого по пять баллов. На четвёртом — Анджелина Джоли, появляющаяся на больших экранах совсем нечасто. В этом году мы видели актрису в «Малефисенте: Владычице тьмы», предыдущий же фильм — «Лазурный берег» — выходил лишь в 2015 году. Единственный российский артист в первой пятёрке — это Иван Ургант, лицо франшизы «Ёлки». Причина, по которой художники делают ставку на зарубежных артистов, — желание привлечь гостей столицы, — говорит арбатский художник Николай: «Есть коллега, который нарисовал Никулина, Ульянова, Высоцкого. Но там же [за границей] они не известны! Если нужно заинтересовать прохожих, то надо рисовать таких (показывает в сторону портрета Леонардо ДиКаприо)».



Несмотря на сверхпопулярность Александра Петрова и Данилы Козловского, за время наблюдений на Арбате не было выставлено ни одного их портрета. По итогам прошлого, 2018-го года, фильмы с их участием собрали более 5 миллиардов рублей — это почти 37% от всей кассы российского кино. Вероятно, популярность «в моменте» Козловского и Петрова высока, но до стабильной «уличной популярности» они ещё не доросли — не приобрели культового статуса в глазах улицы. Догадка будет подтверждена, если даже этой зимой, когда на экраны выйдут большие проекты «Вторжение» и «Лёд 2», художники не выставят портретов сыгравшего в этих фильмах Петрова.



«Художники Арбата — люди осторожные, не все даже говорят свои фамилии, а некоторые явно называют псевдонимы. Это такая закрытая каста. Многие работают здесь не один десяток лет. Удивительно, но они стараются держаться вместе, поближе друг к другу, а не разбить, что вроде бы логично, Арбат на большие сектора: нам они объясняют это тем, что богатый выбор, когда он сконцентрирован на небольшом «пятачке», лучше привлекает клиентов. Отсюда — и огромное разнообразие портретов-приманок. В каждый такой портрет художник вклады вает душу, тут нужны и мастерство, и «чуйка»: работает только тот портрет, с которым ты попал в самую точку — в глубинные, порой неосознанные, симпатии толпы. Вот в чём ценность собранных данных» — отмечает главный редактор канала «Синема» Иван Кудрявцев.



Частота появлений звезд на портретах в течение квартала менялась, и в нескольких случаях канал «Синема» фиксировал определённые «всплески».



В сентябре и октябре на Арбате выставлялось по одному портрету Арнольда Шварценеггера, но уже в ноябре арбатские художники представили аж три работы с «железным Арни», и на одной из них артист был в образе киборга Терминатора. Как раз 31 октября в российский прокат вышел фильм «Терминатор: Темные судьбы», шестая часть культовой франшизы, ролью в которой прославился Арнольд Шварценеггер, и, вероятно, художники отреагировали на это событие.



Было отмечено и увеличение числа изображений Анджелины Джоли в октябре, что тоже можно объяснить реакцией на выход картины с её участием: 17 октября в прокате стартовала сказка «Малефисента: Владычица тьмы», продолжение фильма, ставшего хитом в 2014-м году. Подкрепляет теорию и тот факт, что тогда же — в первый и последний раз за три месяца наших наблюдений — на Арбате появился портрет Мишель Пфайффер, играющей во второй части «Малефисенты» королеву-злодейку Ингрит.



Наблюдается динамика и в появлениях Тома Круза на Арбате — в начале сентября был один портрет голливудской звезды, в октябре их стало уже два, в ноябре артист удержал популярность. Вырастут ли «арбатские баллы» у Круза зависит от того, какой резонанс вызовет глобальная промо-кампания и выход в прокат нового фильма с его участием — «Топ Ган: Мэверик», продолжение культового экшена 1986 года. Премьера запланирована на июль 2020 года.



Динамика появлений «портретов-приманок» позволяет определить реакцию художников на одиночные события (премьеры, скандалы и т.д.), но всё же главная задача Индекса Арбата — фиксировать, кто сохраняет «уличную» популярность дольше всех.



«Мы хотим сделать Индекс Арбата круглогодичным инструментом наблюдений за так называемыми «долгими трендами» популярности. Сквозное исследование «на ногах» и ручной подсчёт будут проводиться ежемесячно, а результаты публиковаться раз в сезон. Уже в первых числах весны мы обнародуем Индекс Арбата с новыми значениями», — говорит главный редактор телеканала «Синема» Иван Кудрявцев.



За три исследования на Арбате телеканал «Синема» зафиксировал портреты 95 персон. Большая часть людей, что нарисованы арбатскими художниками, связаны с кинематографом: в основном это артисты. На втором месте по числу изображений — музыканты, на третьем — мировые знаменитости из разных сфер: например, учёный Альберт Эйнштейн, писатель Стивен Кинг и супермодель Клаудиа Шиффер.



Кинематографисты, которых рисуют арбатские художники, — люди разных эпох. Большинство — герои нашего времени, те, что работают в кино сегодня. Реже встречаются портреты деятелей культуры, которых уже нет в живых. Чаще встречаются изображения зарубежных звёзд — их 63% от всех работ. Основной «хлеб» художников Арбата — это портреты, которые им заказывают прохожие. Но чтобы клиент заинтересовался, сел позировать, да ещё и заплатил, — завлечь его должны по-настоящему «ходовые» лица.Корреспонденты канала «Синема» вели счёт всем без исключения звёздным портретам художников Арбата по разу в месяц: в сентябре, октябре и ноябре, проходя всю улицу насквозь — от дома номер 1 на Арбатской площади до станции метро «Смоленская». Итогом стал «Индекс Арбата», отражающий как «живучесть» тех или иных образов, так и краткосрочные тренды.Самое высокое значение «Индекса Арбата» за весь период наблюдений — 7 баллов — у актрисы Одри Хепбёрн. Ее портреты встречались каждый месяц: в сентябре их было два, в октябре стало три, в ноябре — два. «Она всегда эффектная. Она на века эффектная. Нет ни одной женщины, которая ее переплюнет. Все знают фильмы с ней. «Украсть миллион», например. Хороший фильм! Мне нравится», — комментирует арбатский художник Вадим популярность актрисы у коллег.Второе место в общем зачете делят Том Круз и Арнольд Шварценеггер, у каждого по пять баллов. На четвёртом — Анджелина Джоли, появляющаяся на больших экранах совсем нечасто. В этом году мы видели актрису в «Малефисенте: Владычице тьмы», предыдущий же фильм — «Лазурный берег» — выходил лишь в 2015 году. Единственный российский артист в первой пятёрке — это Иван Ургант, лицо франшизы «Ёлки». Причина, по которой художники делают ставку на зарубежных артистов, — желание привлечь гостей столицы, — говорит арбатский художник Николай: «Есть коллега, который нарисовал Никулина, Ульянова, Высоцкого. Но там же [за границей] они не известны! Если нужно заинтересовать прохожих, то надо рисовать таких (показывает в сторону портрета Леонардо ДиКаприо)».Несмотря на сверхпопулярность Александра Петрова и Данилы Козловского, за время наблюдений на Арбате не было выставлено ни одного их портрета. По итогам прошлого, 2018-го года, фильмы с их участием собрали более 5 миллиардов рублей — это почти 37% от всей кассы российского кино. Вероятно, популярность «в моменте» Козловского и Петрова высока, но до стабильной «уличной популярности» они ещё не доросли — не приобрели культового статуса в глазах улицы. Догадка будет подтверждена, если даже этой зимой, когда на экраны выйдут большие проекты «Вторжение» и «Лёд 2», художники не выставят портретов сыгравшего в этих фильмах Петрова.«Художники Арбата — люди осторожные, не все даже говорят свои фамилии, а некоторые явно называют псевдонимы. Это такая закрытая каста. Многие работают здесь не один десяток лет. Удивительно, но они стараются держаться вместе, поближе друг к другу, а не разбить, что вроде бы логично, Арбат на большие сектора: нам они объясняют это тем, что богатый выбор, когда он сконцентрирован на небольшом «пятачке», лучше привлекает клиентов. Отсюда — и огромное разнообразие портретов-приманок. В каждый такой портрет художник вклады вает душу, тут нужны и мастерство, и «чуйка»: работает только тот портрет, с которым ты попал в самую точку — в глубинные, порой неосознанные, симпатии толпы. Вот в чём ценность собранных данных» — отмечает главный редактор канала «Синема» Иван Кудрявцев.Частота появлений звезд на портретах в течение квартала менялась, и в нескольких случаях канал «Синема» фиксировал определённые «всплески».В сентябре и октябре на Арбате выставлялось по одному портрету Арнольда Шварценеггера, но уже в ноябре арбатские художники представили аж три работы с «железным Арни», и на одной из них артист был в образе киборга Терминатора. Как раз 31 октября в российский прокат вышел фильм «Терминатор: Темные судьбы», шестая часть культовой франшизы, ролью в которой прославился Арнольд Шварценеггер, и, вероятно, художники отреагировали на это событие.Было отмечено и увеличение числа изображений Анджелины Джоли в октябре, что тоже можно объяснить реакцией на выход картины с её участием: 17 октября в прокате стартовала сказка «Малефисента: Владычица тьмы», продолжение фильма, ставшего хитом в 2014-м году. Подкрепляет теорию и тот факт, что тогда же — в первый и последний раз за три месяца наших наблюдений — на Арбате появился портрет Мишель Пфайффер, играющей во второй части «Малефисенты» королеву-злодейку Ингрит.Наблюдается динамика и в появлениях Тома Круза на Арбате — в начале сентября был один портрет голливудской звезды, в октябре их стало уже два, в ноябре артист удержал популярность. Вырастут ли «арбатские баллы» у Круза зависит от того, какой резонанс вызовет глобальная промо-кампания и выход в прокат нового фильма с его участием — «Топ Ган: Мэверик», продолжение культового экшена 1986 года. Премьера запланирована на июль 2020 года.Динамика появлений «портретов-приманок» позволяет определить реакцию художников на одиночные события (премьеры, скандалы и т.д.), но всё же главная задача Индекса Арбата — фиксировать, кто сохраняет «уличную» популярность дольше всех.«Мы хотим сделать Индекс Арбата круглогодичным инструментом наблюдений за так называемыми «долгими трендами» популярности. Сквозное исследование «на ногах» и ручной подсчёт будут проводиться ежемесячно, а результаты публиковаться раз в сезон. Уже в первых числах весны мы обнародуем Индекс Арбата с новыми значениями», — говорит главный редактор телеканала «Синема» Иван Кудрявцев.За три исследования на Арбате телеканал «Синема» зафиксировал портреты 95 персон. Большая часть людей, что нарисованы арбатскими художниками, связаны с кинематографом: в основном это артисты. На втором месте по числу изображений — музыканты, на третьем — мировые знаменитости из разных сфер: например, учёный Альберт Эйнштейн, писатель Стивен Кинг и супермодель Клаудиа Шиффер.Кинематографисты, которых рисуют арбатские художники, — люди разных эпох. Большинство — герои нашего времени, те, что работают в кино сегодня. Реже встречаются портреты деятелей культуры, которых уже нет в живых. Чаще встречаются изображения зарубежных звёзд — их 63% от всех работ. Категории: в России Ключевые слова: Индекс Арбата География: Россия, Москва — статья прочитана 150 раз Комментарии