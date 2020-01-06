Жителям Литвы выделят три миллиона евро компенсации за замену старых котлов 🔊 Воспроизвести © Depositphotos



До 31 января литовцы могут подать заявку в Агентство по управлению экологическими проектами для получения финансирования. Жители Литвы могут получить компенсацию за замену старых котлов на новое отопительное оборудование, сообщает



До 31 января литовцы могут обратиться в Агентство по управлению экологическими проектами при Минприроды. Заявки подаются только в электронном виде через специальную систему.



Компенсацию предоставляют лицам, которые имеют в собственности жилые дома или садовые участки, зарегистрированные в Реестре недвижимости Центра регистров не позднее пяти лет на момент даты запроса. При этом здания не должны быть подключены к системе центрального отопления. До 31 января литовцы могут подать заявку в Агентство по управлению экологическими проектами для получения финансирования. Жители Литвы могут получить компенсацию за замену старых котлов на новое отопительное оборудование, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Министерства окружающей среды.До 31 января литовцы могут обратиться в Агентство по управлению экологическими проектами при Минприроды. Заявки подаются только в электронном виде через специальную систему.Компенсацию предоставляют лицам, которые имеют в собственности жилые дома или садовые участки, зарегистрированные в Реестре недвижимости Центра регистров не позднее пяти лет на момент даты запроса. При этом здания не должны быть подключены к системе центрального отопления. Сумма льгот составляет три миллиона евро. Жители получат компенсации в размере 50 процентов от суммы новой отопительной установки. Ее рассчитывают путем умножения мощности приобретенного оборудования на фиксированные тарифы за киловатт мощности.



Например, за биотопливный котел 5-го класса мощностью 20 киловатт компенсация может составить около 1,5 тысячи евро, а компенсация за тепловой насос "воздух-вода" с мощностью в десять киловатт — более 2,6 тысячи евро.



Отмечается, что финансирование не будет предоставлено завершенным проектам. Получить компенсацию за отопительную установку нельзя после ее приобретения. Также льготы не предназначены для людей, занимающихся предпринимательской деятельностью, за исключением случаев, когда есть доказательства того, что деловая деятельность не осуществляется в здании, где будет заменен старый котел. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество, технологии Ключевые слова: отопление, компенсация, оборудование, котлы — статья прочитана 123 раза Комментарии