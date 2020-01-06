Литовцы переписали историю Дакара, выиграв первый этап 🔊 Воспроизвести © Photo : Facebook / Dakar Rally



В Саудовской Аравии стартовал самый популярный в мире ралли-рейд "Дакар". В классе автомобилей лидерство после первого этапа неожиданно захватил литовский экипаж в составе Вайдотаса Жала и Саулюса Юргеленаса, сообщает



Выступающие на MINI All4 Racing литовцы из команды Agrorodeo преодолели трассу за 3 часа 19 минут 4 секунды и опередили финишировавший вторым экипаж француза Стефана Петранселя на 2 минуты 14 секунд. Третьим закончил испанец Карлос Сайнс-старший, напарник Петранселя по команде Bahrain JCW X-Raid Team. Следом расположился еще один мастер ралли-рейдов катарец Нассер Аль-Атийя из команды Toyota Gazoo Racing. К слову, представляющий эту же команду известный испанский пилот "Формулы-1" Фернандо Алонсо, который решил дебютировать в "Дакаре" и выступил на Toyota Hilux, занял 11-е место, уступив Жале четверть часа. В Саудовской Аравии стартовал самый популярный в мире ралли-рейд "Дакар". В классе автомобилей лидерство после первого этапа неожиданно захватил литовский экипаж в составе Вайдотаса Жала и Саулюса Юргеленаса, сообщает Sputnik Литва . Первый этап "Дакара-2020" стартовал в Джидде. Участникам предстояло проехать 752 километра, преодолевая по пути большой перепад высот. В итоге на финише первыми оказались литовцы Вайдотас Жала и Саулюс Юргеленас.Выступающие на MINI All4 Racing литовцы из команды Agrorodeo преодолели трассу за 3 часа 19 минут 4 секунды и опередили финишировавший вторым экипаж француза Стефана Петранселя на 2 минуты 14 секунд. Третьим закончил испанец Карлос Сайнс-старший, напарник Петранселя по команде Bahrain JCW X-Raid Team. Следом расположился еще один мастер ралли-рейдов катарец Нассер Аль-Атийя из команды Toyota Gazoo Racing. К слову, представляющий эту же команду известный испанский пилот "Формулы-1" Фернандо Алонсо, который решил дебютировать в "Дакаре" и выступил на Toyota Hilux, занял 11-е место, уступив Жале четверть часа. Остальные литовские экипажи после первого этапа расположились на следующих местах: Бенедиктас Ванагас с новым пилотом из Португалии Филипе Палмейру идет пока 15-м (отставание от Жалы – 23 минуты 26 секунд), дебютанты "Дакара" Эдвинас Юшкаускас и Айсвидас Палюкенас занимают 40 место (+01.03,14), Антанас Юкневичюс и Дариус Вайчюлис завершили этап 48-ми (+01.19,18).



В классе мотоциклов Арунас Гелажнинкас после первого этапа идет на 40-м месте в конкуренции 136 гонщиков. Лидерство захватил действующий чемпион ралли-рейда австралиец Тоби Прайс. lt.sputniknews.ru Категории: авто, спорт, в мире Ключевые слова: победа, литовцы, Дакар, этап — статья прочитана 172 раза Комментарии