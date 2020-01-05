Сборная России проиграла канадцам и стала серебряным призером молодежного ЧМ по хоккею 🔊 Воспроизвести Решающая игра турнира завершилась со счетом 4:3 в пользу команды Канады



© Петр Ковалев/ТАСС



Сборная России со счетом 3:4 проиграла команде Канады в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет). Встреча прошла в Остраве в присутствии 8693 зрителей.



В составе канадцев отличились Дилан Козенс (32-я минута), Коннор Макмайкл (50), Баррет Хэйтон (52) и Эйкил Томас (57). У россиян шайбы забросили Никита Александров (31), Григорий Денисенко (35) и Максим Соркин (49). Шайба Александрова была засчитана после просмотра видеоповтора, Козенс отличился, реализовав численное преимущество в два игрока. В составе сборной России лучшим игроком матча признан Александров, у канадцев - Хэйтон. Сборная России со счетом 3:4 проиграла команде Канады в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет). Встреча прошла в Остраве в присутствии 8693 зрителей.В составе канадцев отличились Дилан Козенс (32-я минута), Коннор Макмайкл (50), Баррет Хэйтон (52) и Эйкил Томас (57). У россиян шайбы забросили Никита Александров (31), Григорий Денисенко (35) и Максим Соркин (49). Шайба Александрова была засчитана после просмотра видеоповтора, Козенс отличился, реализовав численное преимущество в два игрока. В составе сборной России лучшим игроком матча признан Александров, у канадцев - Хэйтон. Капитан россиян Денисенко, отдавший голевую передачу, набрал в семи матчах турнира девять очков (3 шайбы + 6 голевых передач) и стал лучшим бомбардиром в составе сборной России. На прошлом мировом первенстве Денисенко также записал себе в актив девять очков (4+5), став лучшим бомбардиром всего турнира. Лучшими снайперами в составе россиян стали Павел Дорофеев, Александр Хованов, Егор Соколов, Дмитрий Воронков и Григоренко, забросившие по три шайбы. Фаворит драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Алексис Лафренье отличился двумя голевыми передачами, всего на его счету 10 очков (4+6), лучшим бомбардиром в составе канадцев стал капитан команды Хэйтон, набравший 12 очков (5+7), в первой встрече команд он не стал снимать шлем после матча во время российского гимна.



На групповом этапе сборная России одержала победы над сборными Канады (6:0) и Германии (6:1) и уступила командам Чехии (3:4) и США (1:3). В четвертьфинале россияне победили сборную Швейцарии (3:1), в полуфинальном матче сборная в овертайме обыграла шведов (5:4). В ходе турнира канадцы потерпели одно поражение от сборной России и победили в шести других встречах.



Сборная России в десятый раз стала серебряным призером чемпионата мира (1995, 1998, 2000, 2005-2007, 2012, 2015, 2016, 2020), также россияне четыре раза (1999, 2002, 2003, 2011) становились победителями турнира и девять раз завоевывали бронзовые награды (1994, 1996, 1997, 2008, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019). Для канадцев это золото молодежного чемпионата мира стало 18-м, в последний раз сборная Канады играла в финале с россиянами в 2015 году, тогда она одержала победу (5:4). Также на счету канадских хоккеистов 11 серебряных и шесть бронзовых медалей турнира. ТАСС Категории: спорт Ключевые слова: хоккей, чемпионат мира, Чехия, U20, молодёжный — статья прочитана 69 раз Комментарии