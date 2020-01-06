Литовских водителей, пойманных пьяными, обязали ставить на машины алкозамки 🔊 Воспроизвести © CC0 / Picjumbo



В Минтрансе рассчитывают, что это позволит сократить случаи вождения в нетрезвом виде, а также повторение подобных инцидентов, сообщает



Инициатором внесения поправок стало Министерство транспорта и коммуникаций. Предполагается, что оборудование машин алкозамками сократит случаи вождения в нетрезвом виде и повторные нарушения. Также это позволит водителям, которые лишились водительских прав из-за пьяного вождения, вернуть документ ранее установленного срока, если они согласятся управлять машиной с алкозамком.



Устройство не позволит завести автомобиль, пока водитель не пройдет тест на наличие алкоголя в крови. Если показатели будут превышены, то двигатель не заведется.



Поправки начали действовать с 1 января 2020 года.



Алкоблокираторы применяли в Литве и ранее. В муниципалитетах Вильнюса, Каунаса, Каунасского района пассажиры перевозятся на маршрутных автобусах с антиалкогольными замками двигателя. Кроме того, некоторые грузовые и пассажирские компании добровольно устанавливают антиалкогольные замки на свои транспортные средства. В Минтрансе рассчитывают, что это позволит сократить случаи вождения в нетрезвом виде, а также повторение подобных инцидентов, сообщает Sputnik Литва . В Литве вступила в силу новая мера для борьбы с вождением в нетрезвом виде – антиалкогольные блокираторы на двигатель.Инициатором внесения поправок стало Министерство транспорта и коммуникаций. Предполагается, что оборудование машин алкозамками сократит случаи вождения в нетрезвом виде и повторные нарушения. Также это позволит водителям, которые лишились водительских прав из-за пьяного вождения, вернуть документ ранее установленного срока, если они согласятся управлять машиной с алкозамком.Устройство не позволит завести автомобиль, пока водитель не пройдет тест на наличие алкоголя в крови. Если показатели будут превышены, то двигатель не заведется.Поправки начали действовать с 1 января 2020 года.Алкоблокираторы применяли в Литве и ранее. В муниципалитетах Вильнюса, Каунаса, Каунасского района пассажиры перевозятся на маршрутных автобусах с антиалкогольными замками двигателя. Кроме того, некоторые грузовые и пассажирские компании добровольно устанавливают антиалкогольные замки на свои транспортные средства. lt.sputniknews.ru Категории: общество, авто, чп и криминал Ключевые слова: алкоголь, оборудование, алкотестер, видители География: Литва — статья прочитана 137 раз Комментарии