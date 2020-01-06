Режим ЧС из-за пожара на заводе покрышек в Алитусе продлится до весны 🔊 Воспроизвести © Photo : Alytaus miesto savivaldybė



Директор администрации муниципалитета рассказала, что придется провести повторные исследования почвы и до сих пор непонятно, что делать со скотом. Режим чрезвычайной ситуации в литовском Алитусе, объявленный в середине октября, может быть отменен не ранее весны, сообщает



В середине октября на складе предприятия по переработке покрышек Ekologistika в Алитусе произошел пожар. Возгорание охватило площадь около двух тысяч квадратных метров. По делу о возникновении пожара Генпрокуратура Литвы предъявила обвинения директору предприятия и сотруднику, ответственному за соблюдение экологических требований. Директор администрации муниципалитета рассказала, что придется провести повторные исследования почвы и до сих пор непонятно, что делать со скотом. Режим чрезвычайной ситуации в литовском Алитусе, объявленный в середине октября, может быть отменен не ранее весны, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на ТАСС и директора администрации муниципалитета Алитуса Гинтаре Йоцюнскайте.В середине октября на складе предприятия по переработке покрышек Ekologistika в Алитусе произошел пожар. Возгорание охватило площадь около двух тысяч квадратных метров. По делу о возникновении пожара Генпрокуратура Литвы предъявила обвинения директору предприятия и сотруднику, ответственному за соблюдение экологических требований. "Весной предстоит провести повторные исследования состояния почвы. Пока много неясностей, режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать", - рассказала Йоцюнскайте.



По ее словам, до сих пор не принимается молоко местных фермеров, а кроме того, до сих пор открыт вопрос о ликвидации скота, выращенного на загрязненных территориях.



В результате пожара в октябре в воздух попало множество тяжелых вредных частиц. Многие продукты питания изъяли из употребления и запретили ими торговать. Жителей призвали быть осторожными.



Мэр Алитуса Нериюс Цесюлис раскритиковал правительство, в частности МВД, за несвоевременную реакцию на ЧП и за то, что о ликвидации пожара было объявлено раньше, чем его на самом деле потушили.



В Сети была запущена петиция с призывом уволить главу МВД Литвы Риту Тамашунене. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: отставка, Алитус, министр, расследование, пожар, петиция География: Литва, Алитус — статья прочитана 191 раз Комментарии