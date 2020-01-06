Режим ЧС из-за пожара на заводе покрышек в Алитусе продлится до весны

Директор администрации муниципалитета рассказала, что придется провести повторные исследования почвы и до сих пор непонятно, что делать со скотом. Режим чрезвычайной ситуации в литовском Алитусе, объявленный в середине октября, может быть отменен не ранее весны, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на ТАСС и директора администрации муниципалитета Алитуса Гинтаре Йоцюнскайте.
В середине октября на складе предприятия по переработке покрышек Ekologistika в Алитусе произошел пожар. Возгорание охватило площадь около двух тысяч квадратных метров. По делу о возникновении пожара Генпрокуратура Литвы предъявила обвинения директору предприятия и сотруднику, ответственному за соблюдение экологических требований.
"Весной предстоит провести повторные исследования состояния почвы. Пока много неясностей, режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать", - рассказала Йоцюнскайте.
По ее словам, до сих пор не принимается молоко местных фермеров, а кроме того, до сих пор открыт вопрос о ликвидации скота, выращенного на загрязненных территориях.
В результате пожара в октябре в воздух попало множество тяжелых вредных частиц. Многие продукты питания изъяли из употребления и запретили ими торговать. Жителей призвали быть осторожными.
Мэр Алитуса Нериюс Цесюлис раскритиковал правительство, в частности МВД, за несвоевременную реакцию на ЧП и за то, что о ликвидации пожара было объявлено раньше, чем его на самом деле потушили.
В Сети была запущена петиция с призывом уволить главу МВД Литвы Риту Тамашунене.
По ее словам, до сих пор не принимается молоко местных фермеров, а кроме того, до сих пор открыт вопрос о ликвидации скота, выращенного на загрязненных территориях.
В результате пожара в октябре в воздух попало множество тяжелых вредных частиц. Многие продукты питания изъяли из употребления и запретили ими торговать. Жителей призвали быть осторожными.
Мэр Алитуса Нериюс Цесюлис раскритиковал правительство, в частности МВД, за несвоевременную реакцию на ЧП и за то, что о ликвидации пожара было объявлено раньше, чем его на самом деле потушили.
В Сети была запущена петиция с призывом уволить главу МВД Литвы Риту Тамашунене.