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Режим ЧС из-за пожара на заводе покрышек в Алитусе продлится до весны

© Photo : Alytaus miesto savivaldybė


Директор администрации муниципалитета рассказала, что придется провести повторные исследования почвы и до сих пор непонятно, что делать со скотом. Режим чрезвычайной ситуации в литовском Алитусе, объявленный в середине октября, может быть отменен не ранее весны, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на ТАСС и директора администрации муниципалитета Алитуса Гинтаре Йоцюнскайте.

В середине октября на складе предприятия по переработке покрышек Ekologistika в Алитусе произошел пожар. Возгорание охватило площадь около двух тысяч квадратных метров. По делу о возникновении пожара Генпрокуратура Литвы предъявила обвинения директору предприятия и сотруднику, ответственному за соблюдение экологических требований.
"Весной предстоит провести повторные исследования состояния почвы. Пока много неясностей, режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать", - рассказала Йоцюнскайте.

По ее словам, до сих пор не принимается молоко местных фермеров, а кроме того, до сих пор открыт вопрос о ликвидации скота, выращенного на загрязненных территориях.

В результате пожара в октябре в воздух попало множество тяжелых вредных частиц. Многие продукты питания изъяли из употребления и запретили ими торговать. Жителей призвали быть осторожными.

Мэр Алитуса Нериюс Цесюлис раскритиковал правительство, в частности МВД, за несвоевременную реакцию на ЧП и за то, что о ликвидации пожара было объявлено раньше, чем его на самом деле потушили.

В Сети была запущена петиция с призывом уволить главу МВД Литвы Риту Тамашунене.
lt.sputniknews.ru
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: отставка, Алитус, министр, расследование, пожар, петиция
География: Литва, Алитус
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добавлена сегодня, 6 января, 08:30

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