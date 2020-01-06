«Хаменеи не проявит слабость»: какие действия может предпринять Иран в ответ на убийство Сулеймани? 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Office of the Iranian Supreme Leader via AP



Согласно ожиданиям американских стратегов, Тегеран обязательно отреагирует на убийство Касема Сулеймани, чтобы не выглядеть слабым и не потерять лицо в глазах мирового сообщества, но в то же время он не хочет втягиваться в вооруженный конфликт.



Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал США «суровое возмездие» за убийство руководителя элитных сил специального назначения «Эль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани. Кстати, немаловажно напомнить, что в настоящее время Тегеран страдает от международных санкций и экономического кризиса так что, какие действия он может предпринять в ответ на убийство своего генерала? Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал США «суровое возмездие» за убийство руководителя элитных сил специального назначения «Эль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани. Кстати, немаловажно напомнить, что в настоящее время Тегеран страдает от международных санкций и экономического кризиса так что, какие действия он может предпринять в ответ на убийство своего генерала?



Иранское информационное агентство IRNA сообщило, что Высший совет национальной безопасности Ирана во главе с аятоллой Али Хаменеи проведет экстренное совещание в связи с гибелью главы спецподразделения «Эль-Кудс» Касема Сулеймани для изучения вариантов реагирования на убийство генерала. Со своей стороны, министр обороны Ирана Амир Хатами пообещал Вашингтону «сокрушительный удар», который заставит американцев пожалеть о содеянном.



По мнению бывшего сотрудника Пентагона Майкла Малуфа, убийство Сулеймани грозит перерасти в прямое военное противостояние между США и Ираном, а требование немедленно вывести американский военный контингент из Ирака может стать первым ответом со стороны Тегерана.



В интервью Raseef 22 Малуф высказал мнение, что убийство видного иранского генерала в ходе авиаудара США приведет к новому витку напряженности на Ближнем Востоке, так как Иран пообещал ответить «в любой форме» и «в любой момент».



Стратегические последствия?



Американские военные усилили меры безопасности и готовность на базах на Ближнем Востоке после убийства главы иранского спецподразделения «Эль-Кудс» Касема Сулеймани, который играл немаловажную роль в реализации региональных амбиций Тегерана в Сирии, Ливане, Йемене и Ираке.



По словам бывшего сотрудника Пентагона, наибольшую обеспокоенность вызывает тот факт, что Иран может принять решение нанести удары по нефтяным месторождениям в ходе полномасштабных военных действий против американцев, которые приведут к сильным потрясениям на мировом нефтяном рынке. Нельзя также не отметить, что Дональд Трамп может проиграть на следующих президентских выборах, так как во время прошлой избирательной кампании он обещал не втягивать страну в новые войны на Ближнем Востоке.



«Иран не ограничится только политическим и дипломатическим ответом. Несомненно, существует большая вероятность того, что он атакует американские военные базы или посольства на Ближнем Востоке или нацелится на союзников Вашингтона, в частности на Саудовскую Аравию или Израиль», — заявил иранский политолог Реда Першезаде.



Першезаде добавил, что иранский ответ будет жестким, и, возможно, даже спровоцирует полномасштабную войну в регионе.



Со своей стороны, бывший дипломатический представитель США в Израиле Дэн Шапиро отметил, что решение об убийстве Сулеймани приведет к серьезным последствиям, так как Иран обладает гораздо большими возможностями, чем «Аль-Каида»* и ИГИЛ* (террористические организации, запрещены в РФ — прим.ред.), чьи лидеры также были ликвидированы американцам, поэтому Вашингтону определенно стоит ждать ответного удара от Тегерана.



Американский дипломат опубликовал серию постов в твиттере об убийстве иранского генерала. Одно из них гласит, что первоочередная задача американцев состоит в обеспечении безопасности американских посольств, военнослужащих и персонала в Ираке, Сирии, Ливане и странах Персидского залива.



По мнению Шапиро, Ирак отреагирует на убийство иранского генерала Касема Сулеймани и, возможно, он потребует вывести американские войска из страны, что станет серьезным ударом для Вашингтона.



Бывший премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что убийство Сулеймани является грубым нарушением условий пребывания американских военных в Ираке.



Хаменеи не проявит слабость



Тем не менее существует ряд аналитиков, склонных думать, что Иран нанесет ответный удар США, который не спровоцирует новый вооруженный конфликт в регионе, потому что Иран не готов к войне с американцами из-за ухудшения экономической ситуации в стране и антиправительственных демонстраций в Ираке и Ливане, но, по их мнению, Иран обязательно отреагирует на убийство Сулеймани, чтобы сохранить свой имидж в регионе.



Бывший помощник экс-президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку Деннис Росс заявил, что Хаменеи не хочет показаться слабым, но вместе с тем он не будет стремиться к войне с Соединенными Штатами из-за высоких затрат на военные действия.



Американский дипломат написал в своем твиттере о том, что ответ Ирана может быть прямым или косвенным. Прямым можно считать атаку по любому американскому военному объекту на Ближнем Востоке, а косвенным — нападение на союзников США в регионе. И не факт, что Иран ответит немедленно.



Американский политолог Дэвид де Рош сообщил Raseef 22, что ответ Ирана будет направлен против интересов американцев или их союзников.



Со своей стороны, иранский политолог Муса аш-Шариф утверждает, что Иран не будет «бездумно реагировать» на убийство Сулеймани, поскольку он знает, что США полны решимости действовать жестко. Кроме того, сейчас Иран переживает тяжелый внутренний кризис, который только усугубляется в свете ослабления иранских позиций в Ираке, Ливане и Сирии.



По мнению аш-Шарифа, Иран ограничится только угрозами и обещаниями, но не более того.



Саудовский журналист и политолог Адель аль-Хумайдан заявил, что Хаменеи не будет напрямую отвечать на убийство Сулеймани, потому что стратегия Тегерана заключается в нанесении ударов исподтишка через региональные группировки, которым он оказывает поддержку.



Аль-Хумайдан рассказал Raseef 22: «Я считаю, что ответом Ирана станет усиление ракетных ударов со стороны хуситов по Саудовской Аравии и активизация деятельности террористических группировок в Ираке, Ливане и странах Персидского залива».



Глава Высшего революционного совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что «быстрый и прямой ответ» на убийство командующего спецподразделением «Эль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани — это единственный правильный выбор и единственное возможное решение.



Редакционная статья Raseef22, Ливан, перевод Согласно ожиданиям американских стратегов, Тегеран обязательно отреагирует на убийство командующего иранским элитным спецподразделением «Эль-Кудс» Касема Сулеймани, чтобы не выглядеть слабым и не потерять лицо в глазах мирового сообщества, но в то же время он не хочет втягиваться в вооруженный конфликт с Соединенными Штатами и их союзниками.Иранское информационное агентство IRNA сообщило, что Высший совет национальной безопасности Ирана во главе с аятоллой Али Хаменеи проведет экстренное совещание в связи с гибелью главы спецподразделения «Эль-Кудс» Касема Сулеймани для изучения вариантов реагирования на убийство генерала. Со своей стороны, министр обороны Ирана Амир Хатами пообещал Вашингтону «сокрушительный удар», который заставит американцев пожалеть о содеянном.По мнению бывшего сотрудника Пентагона Майкла Малуфа, убийство Сулеймани грозит перерасти в прямое военное противостояние между США и Ираном, а требование немедленно вывести американский военный контингент из Ирака может стать первым ответом со стороны Тегерана.В интервью Raseef 22 Малуф высказал мнение, что убийство видного иранского генерала в ходе авиаудара США приведет к новому витку напряженности на Ближнем Востоке, так как Иран пообещал ответить «в любой форме» и «в любой момент».Американские военные усилили меры безопасности и готовность на базах на Ближнем Востоке после убийства главы иранского спецподразделения «Эль-Кудс» Касема Сулеймани, который играл немаловажную роль в реализации региональных амбиций Тегерана в Сирии, Ливане, Йемене и Ираке.По словам бывшего сотрудника Пентагона, наибольшую обеспокоенность вызывает тот факт, что Иран может принять решение нанести удары по нефтяным месторождениям в ходе полномасштабных военных действий против американцев, которые приведут к сильным потрясениям на мировом нефтяном рынке. Нельзя также не отметить, что Дональд Трамп может проиграть на следующих президентских выборах, так как во время прошлой избирательной кампании он обещал не втягивать страну в новые войны на Ближнем Востоке.«Иран не ограничится только политическим и дипломатическим ответом. Несомненно, существует большая вероятность того, что он атакует американские военные базы или посольства на Ближнем Востоке или нацелится на союзников Вашингтона, в частности на Саудовскую Аравию или Израиль», — заявил иранский политолог Реда Першезаде.Першезаде добавил, что иранский ответ будет жестким, и, возможно, даже спровоцирует полномасштабную войну в регионе.Со своей стороны, бывший дипломатический представитель США в Израиле Дэн Шапиро отметил, что решение об убийстве Сулеймани приведет к серьезным последствиям, так как Иран обладает гораздо большими возможностями, чем «Аль-Каида»* и ИГИЛ* (террористические организации, запрещены в РФ — прим.ред.), чьи лидеры также были ликвидированы американцам, поэтому Вашингтону определенно стоит ждать ответного удара от Тегерана.Американский дипломат опубликовал серию постов в твиттере об убийстве иранского генерала. Одно из них гласит, что первоочередная задача американцев состоит в обеспечении безопасности американских посольств, военнослужащих и персонала в Ираке, Сирии, Ливане и странах Персидского залива.По мнению Шапиро, Ирак отреагирует на убийство иранского генерала Касема Сулеймани и, возможно, он потребует вывести американские войска из страны, что станет серьезным ударом для Вашингтона.Бывший премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что убийство Сулеймани является грубым нарушением условий пребывания американских военных в Ираке.Тем не менее существует ряд аналитиков, склонных думать, что Иран нанесет ответный удар США, который не спровоцирует новый вооруженный конфликт в регионе, потому что Иран не готов к войне с американцами из-за ухудшения экономической ситуации в стране и антиправительственных демонстраций в Ираке и Ливане, но, по их мнению, Иран обязательно отреагирует на убийство Сулеймани, чтобы сохранить свой имидж в регионе.Бывший помощник экс-президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку Деннис Росс заявил, что Хаменеи не хочет показаться слабым, но вместе с тем он не будет стремиться к войне с Соединенными Штатами из-за высоких затрат на военные действия.Американский дипломат написал в своем твиттере о том, что ответ Ирана может быть прямым или косвенным. Прямым можно считать атаку по любому американскому военному объекту на Ближнем Востоке, а косвенным — нападение на союзников США в регионе. И не факт, что Иран ответит немедленно.Американский политолог Дэвид де Рош сообщил Raseef 22, что ответ Ирана будет направлен против интересов американцев или их союзников.Со своей стороны, иранский политолог Муса аш-Шариф утверждает, что Иран не будет «бездумно реагировать» на убийство Сулеймани, поскольку он знает, что США полны решимости действовать жестко. Кроме того, сейчас Иран переживает тяжелый внутренний кризис, который только усугубляется в свете ослабления иранских позиций в Ираке, Ливане и Сирии.По мнению аш-Шарифа, Иран ограничится только угрозами и обещаниями, но не более того.Саудовский журналист и политолог Адель аль-Хумайдан заявил, что Хаменеи не будет напрямую отвечать на убийство Сулеймани, потому что стратегия Тегерана заключается в нанесении ударов исподтишка через региональные группировки, которым он оказывает поддержку.Аль-Хумайдан рассказал Raseef 22: «Я считаю, что ответом Ирана станет усиление ракетных ударов со стороны хуситов по Саудовской Аравии и активизация деятельности террористических группировок в Ираке, Ливане и странах Персидского залива».Глава Высшего революционного совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что «быстрый и прямой ответ» на убийство командующего спецподразделением «Эль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани — это единственный правильный выбор и единственное возможное решение.Редакционная статья Raseef22, Ливан, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, США, Иран, ликвидация, Генерал — статья прочитана 145 раз Комментарии