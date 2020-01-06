Парламент востока Ливии высказался за разрыв отношений с Турцией 🔊 Воспроизвести © REUTERS / Esam Omran Al-Fetori



Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией, сообщает



Ранее парламент Бенгази, который поддерживает Ливийскую национальную армию во главе с Халифом Хафтаром, отказался одобрить заключенное триполийскими властями с Турцией соглашение об оказании военной поддержки, а также проголосовал за его отмену. Кроме того, парламент решил передать досье главы правительства нацсогласия Триполи Файеза Сарраджа и всех причастных к заключению сделки с Турцией в Генпрокуратуру для расследования. Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".Ранее парламент Бенгази, который поддерживает Ливийскую национальную армию во главе с Халифом Хафтаром, отказался одобрить заключенное триполийскими властями с Турцией соглашение об оказании военной поддержки, а также проголосовал за его отмену. Кроме того, парламент решил передать досье главы правительства нацсогласия Триполи Файеза Сарраджа и всех причастных к заключению сделки с Турцией в Генпрокуратуру для расследования. В то же время, по информации портала "Йоум7", депутаты решили закрыть посольство Турции в Ливии. Кроме того, парламент Ливии призвал Совбез ООН, Лигу арабских государств, Африканский союз, ЕС и другие международные организации отозвать признание триполийского правительства Файеза Сарраджа.



Ранее правительство Триполи запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию.



После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.



Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил в пятницу о всеобщей мобилизации и противостоянии иностранным войскам. РИА Новости Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Турция, Ливия, дипотношения, разрыв — статья прочитана 157 раз Комментарии