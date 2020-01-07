На Украине заявили о возможном дефолте в 2020 году 🔊 Воспроизвести



Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году, сообщает



По его словам, к этому может привести дальнейшее углубление «системного кризиса» украинской экономики, которое стало «основным экономическим результатом 2019 года».



Также, по мнению Медведчука, к дефолту «на худших для Украины условиях» ведёт сохранение нынешней финансово-кредитной политики.



«Единственный путь избежать его, похоже, заключается в сотрудничестве с МВФ, договорённости с которым (премьер-министр Алексей. — RT) Гончарук выдаёт за серьёзный успех», — подчеркнул он. Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году, сообщает RT По его словам, к этому может привести дальнейшее углубление «системного кризиса» украинской экономики, которое стало «основным экономическим результатом 2019 года».Также, по мнению Медведчука, к дефолту «на худших для Украины условиях» ведёт сохранение нынешней финансово-кредитной политики.«Единственный путь избежать его, похоже, заключается в сотрудничестве с МВФ, договорённости с которым (премьер-министр Алексей. — RT) Гончарук выдаёт за серьёзный успех», — подчеркнул он. Медведчук сообщил, что промышленное производство на Украине достигло трёхлетнего минимума, тенденция падения ведёт «к необратимой деиндустриализации экономики» страны в 2020 году.



«Катализатором кризисных процессов в экономике является неадекватность правительства», — говорится в заявлении Медведчука на сайте партии.



По его мнению, стране требуется «срочно сменить руководство всех экономических и финансовых министерств и ведомств и неотложно сформировать правительство национального спасения».



Ранее в Министерстве финансов Украины сообщили, что государственный бюджет за 2019 год сведён с дефицитом в 72,4 млрд гривен.



8 декабря стало известно, что Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года. Гончарук назвал договорённость маркером доверия к стране.



Украинский политолог и экономист Александр Дудчак оценил сообщение о соглашении, отметив, что МВФ «поддерживает коматозное состояние» Украины, но «не спасает экономику». russian.rt.com Категории: политика, чп и криминал, экономика Ключевые слова: ДЕФОЛТ, госдолг, Медведчук География: Украина — статья прочитана 166 раз Комментарии