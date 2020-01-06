Курц заявил о неготовности маленькой Австрии принимать мигрантов 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Алексей Витвицкий



Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в интервью изданию Bild, что его страна не готова принимать беженцев, так как "маленькая Австрия" сделала уже более чем достаточно для мигрантов, сообщает



Курц заявил, что Австрия не готова принимать детей-беженцев с острова Лесбос, несмотря на сложившуюся там кризисную ситуацию.



"Австрия за последние годы внесла непропорционально большой вклад. Наша страна получила более 150 тысяч прошений о получении убежища, на мой взгляд, слишком много для маленькой Австрии", - отметил канцлер.



Он добавил, что Австрия продолжает работать над миграционной проблемой. "Мы пытаемся вывезти из страны всех, кто получил отрицательное решение о предоставлении убежища и находится здесь незаконно, и интегрировать тех, кто получил положительное (решение - ред.). Это колоссально сложная задача для нашей страны и будет занимать нас еще десятилетия", - заявил Курц.



По данным европейского пограничного агентства Frontex, за десять месяцев 2019 года поток мигрантов с побережья Турции на греческие острова увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - прибыли 63 тысячи человек. Лагеря на островах переполнены, мигранты требуют перевезти их с островов и отправить в Европу. Властям все труднее найти места для мигрантов и беженцев. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в интервью изданию Bild, что его страна не готова принимать беженцев, так как "маленькая Австрия" сделала уже более чем достаточно для мигрантов, сообщает РИА Новости Курц заявил, что Австрия не готова принимать детей-беженцев с острова Лесбос, несмотря на сложившуюся там кризисную ситуацию."Австрия за последние годы внесла непропорционально большой вклад. Наша страна получила более 150 тысяч прошений о получении убежища, на мой взгляд, слишком много для маленькой Австрии", - отметил канцлер.Он добавил, что Австрия продолжает работать над миграционной проблемой. "Мы пытаемся вывезти из страны всех, кто получил отрицательное решение о предоставлении убежища и находится здесь незаконно, и интегрировать тех, кто получил положительное (решение - ред.). Это колоссально сложная задача для нашей страны и будет занимать нас еще десятилетия", - заявил Курц.По данным европейского пограничного агентства Frontex, за десять месяцев 2019 года поток мигрантов с побережья Турции на греческие острова увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - прибыли 63 тысячи человек. Лагеря на островах переполнены, мигранты требуют перевезти их с островов и отправить в Европу. Властям все труднее найти места для мигрантов и беженцев. РИА Новости Категории: общество, в Европе Ключевые слова: канцлер, мигранты, Австрия, Курц — статья прочитана 160 раз Комментарии