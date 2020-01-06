Загрузка... В Финляндии перейдут на 4-дневную рабочую неделю и 6-часовой рабочий день 🔊 Воспроизвести премьер-министр Финляндии Санна Марин



Новая премьер-министр Финляндии, 34-летняя Санна Марин, предложила ввести в стране 4-дневную рабочую неделю и 6-часовой рабочий день, сообщает



Ещё будучи министром транспорта и связи, Марин говорила:



«Четырёхдневная рабочая неделя и шестичасовой рабочий день. Почему это не может быть следующим шагом? Кто сказал, что 8 часов — это истина в последней инстанции?



Я считаю, что люди заслуживают проводить больше времени с семьёй, с любимыми, тратить его на хобби и другие важные аспекты жизни, типа культуры. Возможно, это станет новым этапом нашей рабочей жизни». Новая премьер-министр Финляндии, 34-летняя Санна Марин, предложила ввести в стране 4-дневную рабочую неделю и 6-часовой рабочий день, сообщает LIFTER Ещё будучи министром транспорта и связи, Марин говорила:«Четырёхдневная рабочая неделя и шестичасовой рабочий день. Почему это не может быть следующим шагом? Кто сказал, что 8 часов — это истина в последней инстанции?Я считаю, что люди заслуживают проводить больше времени с семьёй, с любимыми, тратить его на хобби и другие важные аспекты жизни, типа культуры. Возможно, это станет новым этапом нашей рабочей жизни». Сейчас финны работают 5 дней в неделю по 8 часов в день. Левый альянс, с которым правительство Марин сформировало коалицию, потребовал ввести 6-часовой день на испытательный срок.



Ли Андерссон, министр образования, поддерживает эту идею:



«Важно дать финским гражданам возможность работать меньше. Это не женский стиль управления, а улучшение жизни и честное исполнение обещаний избирателям».



С 6-часовым рабочим днём давно экспериментируют в соседней Швеции. В 2015 году в Гётеборге — втором по величине городе страны — рабочий день в городской больнице и приютах был снижен до 6 часов без понижения оплаты труда. Два года спустя результаты были налицо: работники были довольнее, здоровее и производительнее. При этом количество и качество предоставляемых услуг выросли.



Шведский филиал Toyota также сократил рабочий день до 6 часов, что привело к повышению мотивации и сокращению затрат. Загрузка... lifter.com.ua Категории: экономика, общество Ключевые слова: премьер, Финляндия, работа, время — статья прочитана 214 раз Комментарии