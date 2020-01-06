Главная >> Новости >> экономика, общество >> В Финляндии перейдут на 4-дневную рабочую неделю и 6-часовой рабочий день
Загрузка...

В Финляндии перейдут на 4-дневную рабочую неделю и 6-часовой рабочий день

премьер-министр Финляндии Санна Марин


Новая премьер-министр Финляндии, 34-летняя Санна Марин, предложила ввести в стране 4-дневную рабочую неделю и 6-часовой рабочий день, сообщает LIFTER.

Ещё будучи министром транспорта и связи, Марин говорила:

«Четырёхдневная рабочая неделя и шестичасовой рабочий день. Почему это не может быть следующим шагом? Кто сказал, что 8 часов — это истина в последней инстанции?

Я считаю, что люди заслуживают проводить больше времени с семьёй, с любимыми, тратить его на хобби и другие важные аспекты жизни, типа культуры. Возможно, это станет новым этапом нашей рабочей жизни».
Сейчас финны работают 5 дней в неделю по 8 часов в день. Левый альянс, с которым правительство Марин сформировало коалицию, потребовал ввести 6-часовой день на испытательный срок.

Ли Андерссон, министр образования, поддерживает эту идею:

«Важно дать финским гражданам возможность работать меньше. Это не женский стиль управления, а улучшение жизни и честное исполнение обещаний избирателям».

С 6-часовым рабочим днём давно экспериментируют в соседней Швеции. В 2015 году в Гётеборге — втором по величине городе страны — рабочий день в городской больнице и приютах был снижен до 6 часов без понижения оплаты труда. Два года спустя результаты были налицо: работники были довольнее, здоровее и производительнее. При этом количество и качество предоставляемых услуг выросли.

Шведский филиал Toyota также сократил рабочий день до 6 часов, что привело к повышению мотивации и сокращению затрат.
Загрузка...
lifter.com.ua
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: премьер, Финляндия, работа, время
статья прочитана 214 раз
добавлена сегодня, 6 января, 15:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка