Трамп готов атаковать 52 иранских объекта 🔊 Воспроизвести



На своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп заявил о готовности атаковать 52 иранских объекта если Иран ударит по американцам, сообщает



«Пусть это послужит предупреждением. Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы уже нацелены на 52 иранских объекта (представляющих 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад)», — опубликовал Трамп свою угрозу в Twitter. Американские удары по многим объектам, которые для Ирана и его культуры представляют особую ценность, будут нанесены «очень быстро и очень сильно», уточнил в своем сообщении глава Белого дома.



Ранее SKNews сообщал, по мнению бывшего исполняющего обязанности шефа Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкла Морелла, которое он озвучил в беседе с журналистом телеканала CBS, ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани может обернуться для США убийством не только высших должностных лиц, но и простых американцев.. Подробнее: На своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп заявил о готовности атаковать 52 иранских объекта если Иран ударит по американцам, сообщает SKNews «Пусть это послужит предупреждением. Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы уже нацелены на 52 иранских объекта (представляющих 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад)», — опубликовал Трамп свою угрозу в Twitter. Американские удары по многим объектам, которые для Ирана и его культуры представляют особую ценность, будут нанесены «очень быстро и очень сильно», уточнил в своем сообщении глава Белого дома.Ранее SKNews сообщал, по мнению бывшего исполняющего обязанности шефа Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкла Морелла, которое он озвучил в беседе с журналистом телеканала CBS, ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани может обернуться для США убийством не только высших должностных лиц, но и простых американцев.. Подробнее: sknews.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, угроза, Иран, авианосцы, Трамп — статья прочитана 177 раз Комментарии