Гороскоп на неделю с 6 по 12 января 🔊 Воспроизвести Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"







Овен



В понедельник прежде, чем залезать в долги самому или дать в долг, стоит хорошенько подумать о возможных последствиях. Да и кредитную карту постарайтесь не разорять. На новые денежные поступления пока рассчитывать не приходится. Так что осторожнее с развлечениями.



Телец



Вокруг немало соблазнов, но деньги лучше тратить с умом. В среду благоприятны приобретения и покупки. В пятницу не исключены финансовые затруднения, источником которых явитесь вы сами. Вокруг немало соблазнов, но деньги лучше тратить с умом.



Близнецы В понедельник прежде, чем залезать в долги самому или дать в долг, стоит хорошенько подумать о возможных последствиях. Да и кредитную карту постарайтесь не разорять. На новые денежные поступления пока рассчитывать не приходится. Так что осторожнее с развлечениями.Вокруг немало соблазнов, но деньги лучше тратить с умом. В среду благоприятны приобретения и покупки. В пятницу не исключены финансовые затруднения, источником которых явитесь вы сами. Вокруг немало соблазнов, но деньги лучше тратить с умом.



Рак



Вам может поступить интересное деловое предложение. Воспользуйтесь им. Среда - благоприятный день для совершения покупок. В четверг и пятницу придется много и плодотворно работать. Вам может поступить интересное деловое предложение. Воспользуйтесь им.



Лев



Авантюры могут подорвать ваш бюджет. Однако это совсем не означает, что надо сидеть дома и никуда не ходить. В субботу пройдитесь по магазинам, и обязательно найдете то, о чем давно мечтали. Порадуйте себя новой вещью, и купите что-то нужное для дома - пылесос или набор посуды.



Дева



Успех в денежных делах, наконец, пришел. Умейте воспользоваться шансом, не тяните время. Сейчас нужно быстро принимать решения. Появится возможность обрести новый источник доходов.



Весы



На этой неделе вас могут ожидать непредвиденные затраты, однако ваш бюджет от этого практически не пострадает. В четверг у вас появится возможность дополнительного заработка.



Скорпион



Вам явно повезёт, и вы обретёте новый, весьма солидный и постоянный источник дохода. Ваша профессиональная репутация упрочится. К вам будут обращаться за советом и консультацией. Причем не бесплатно.



Стрелец



В понедельник и вторник лучше не совершать необдуманных трат. Постарайтесь финансовые проблемы решать своими силами, не привлекая друзей и родственников. В конце недели возможны новые денежные поступления, причем весьма солидные.



Козерог



Берегите свои финансы. В пятницу нежелательно браться за рискованное предприятие, даже если дело кажется верным и полезным. Вам трудно будет удержаться в рамках разумного. В воскресенье будут удачными необходимые покупки.



Водолей



В среду может поступить важная финансовая информация, которую вы давно ищете. Имейте в виду, что она, скорее всего, придет из неожиданного источника, и тогда, когда вы меньше всего к этому готовы. В пятницу не исключены конфликты на работе.



Рыбы



Финансовые дела будут идти с переменным успехом. Придется долго раскачиваться после праздников. В четверг вероятны определенные трудности, причиной которых будут личные неурядицы.



Источник: belta.by У вас нет проблем с финансами. Так что можете позволить себе пройтись по магазинам и купить нечто нужное и полезное. Не пора ли вам приобрести новый смартфон? Технологии ведь не стоят на месте, а развиваются. У вас нет проблем с финансами. Так что можете позволить себе пройтись по магазинам и купить нечто нужное и полезное.Вам может поступить интересное деловое предложение. Воспользуйтесь им. Среда - благоприятный день для совершения покупок. В четверг и пятницу придется много и плодотворно работать. Вам может поступить интересное деловое предложение. Воспользуйтесь им.Авантюры могут подорвать ваш бюджет. Однако это совсем не означает, что надо сидеть дома и никуда не ходить. В субботу пройдитесь по магазинам, и обязательно найдете то, о чем давно мечтали. Порадуйте себя новой вещью, и купите что-то нужное для дома - пылесос или набор посуды.Успех в денежных делах, наконец, пришел. Умейте воспользоваться шансом, не тяните время. Сейчас нужно быстро принимать решения. Появится возможность обрести новый источник доходов.На этой неделе вас могут ожидать непредвиденные затраты, однако ваш бюджет от этого практически не пострадает. В четверг у вас появится возможность дополнительного заработка.Вам явно повезёт, и вы обретёте новый, весьма солидный и постоянный источник дохода. Ваша профессиональная репутация упрочится. К вам будут обращаться за советом и консультацией. Причем не бесплатно.В понедельник и вторник лучше не совершать необдуманных трат. Постарайтесь финансовые проблемы решать своими силами, не привлекая друзей и родственников. В конце недели возможны новые денежные поступления, причем весьма солидные.Берегите свои финансы. В пятницу нежелательно браться за рискованное предприятие, даже если дело кажется верным и полезным. Вам трудно будет удержаться в рамках разумного. В воскресенье будут удачными необходимые покупки.В среду может поступить важная финансовая информация, которую вы давно ищете. Имейте в виду, что она, скорее всего, придет из неожиданного источника, и тогда, когда вы меньше всего к этому готовы. В пятницу не исключены конфликты на работе.Финансовые дела будут идти с переменным успехом. Придется долго раскачиваться после праздников. В четверг вероятны определенные трудности, причиной которых будут личные неурядицы. Категории: общество Ключевые слова: гороскоп, Гороскоп на неделю — статья прочитана 99 раз Комментарии