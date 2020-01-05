В Вильнюсе - завтрашние звёзды НХЛ 🔊 Воспроизвести Фото: hockey.lt







Уже завтра в Вильнюсе, на арене «Pramogų arenа», стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею для юношей не старше 20 лет (U20), второй дивизион, группа А.



В литовской столице сразятся сборные Испании, Великобритании, Сербии, Румынии, Японии и Литвы.



Хотя эти страны не принято называть хоккейными, но в командах, которые поспорят за чемпионский титул, есть юные дарования, способные со временем даже пробиться в НХЛ.



Организаторы турнира на сайте



В сборной Испании это 19-летний нападающий Алехандро Бургос Рамирес, который в 18 лет уже дебютировал в сильнейшей лиге Франции. В литовской столице сразятся сборные Испании, Великобритании, Сербии, Румынии, Японии и Литвы.Хотя эти страны не принято называть хоккейными, но в командах, которые поспорят за чемпионский титул, есть юные дарования, способные со временем даже пробиться в НХЛ.Организаторы турнира на сайте hockey.lt назвали 10 наиболее перспективных игроков.В сборнойэто 19-летний нападающий Алехандро Бургос Рамирес, который в 18 лет уже дебютировал в сильнейшей лиге Франции. Японии это 16-летний (!) нападающий Юсако Андо, который смог пробиться в сильнейшую молодёжную лигу США (USHL). И не просто пробиться, а попасть в число 50 лучших игроков лиги. Он - единственный в этом списке такого возраста.



Стоит также обратить внимание и на 17-летнего нападающего Ю Сато, успевшего в свои небольшие годы неплохо зарекомендовать себя в сильнейших молодёжных лигах России и Финляндии.



В сборной Румынии также есть своя звезда - 19-летний Эдуардас Касанеану, способный сыграть как на позиции защитника, так и в качестве нападающего. Он уже сейчас привлекается к играм национальной сборной.



В сборной Литвы есть сразу несколько игроков, способных заявить о себе на самом высоком уровне. Это 19-летний защитник Паулюс Румшявичюс, уже дебютировавший за национальную сборную.



Литовские болельщики многого ждут и от 18-летнего нападающего Мартинаса Гринюса, сумевшего после нескольких очень серьёзных травм всё-таки вернуться в строй. В Финляндии, где он играл, его уже приметили.



В Литве также возлагают большие надежды на 19-летнего вратаря Лауринаса Лубиса, признанного лучшим голкипером на прошлогоднем мировом первенстве.



Сборная Сербии надеется на 18-летнего нападающего Марко Драговича, вклад которого в выходе его команды в более высокий дивизион трудно переоценить.



Можно, конечно, скептически усмехаться, когда речь заходит о хоккейных талантах футбольной Великобритании, но и там есть юные таланты. В британской сборной, приехавшей в Вильнюс, это нападающие - 18-летний Чэд Нельсон и 16-летний Алекс Грэхэм.







Расписание игр сборной Литвы:



6 января, 19.00: Литва - Испания,



7 января, 19.00: Литва - Великобритания,



9 января, 19.00: Литва - Сербия,



10 января, 19.00: Литва - Румыния,



12 января, 19.00: Литва - Япония.



Билеты стоимостью от 6 до 21 евро продаются в сети В сборнойэто 16-летний (!) нападающий Юсако Андо, который смог пробиться в сильнейшую молодёжную лигу США (USHL). И не просто пробиться, а попасть в число 50 лучших игроков лиги. Он - единственный в этом списке такого возраста.Стоит также обратить внимание и на 17-летнего нападающего Ю Сато, успевшего в свои небольшие годы неплохо зарекомендовать себя в сильнейших молодёжных лигах России и Финляндии.В сборнойтакже есть своя звезда - 19-летний Эдуардас Касанеану, способный сыграть как на позиции защитника, так и в качестве нападающего. Он уже сейчас привлекается к играм национальной сборной.В сборнойесть сразу несколько игроков, способных заявить о себе на самом высоком уровне. Это 19-летний защитник Паулюс Румшявичюс, уже дебютировавший за национальную сборную.Литовские болельщики многого ждут и от 18-летнего нападающего Мартинаса Гринюса, сумевшего после нескольких очень серьёзных травм всё-таки вернуться в строй. В Финляндии, где он играл, его уже приметили.В Литве также возлагают большие надежды на 19-летнего вратаря Лауринаса Лубиса, признанного лучшим голкипером на прошлогоднем мировом первенстве.Сборнаянадеется на 18-летнего нападающего Марко Драговича, вклад которого в выходе его команды в более высокий дивизион трудно переоценить.Можно, конечно, скептически усмехаться, когда речь заходит о хоккейных талантах футбольной, но и там есть юные таланты. В британской сборной, приехавшей в Вильнюс, это нападающие - 18-летний Чэд Нельсон и 16-летний Алекс Грэхэм.6 января, 19.00: Литва - Испания,7 января, 19.00: Литва - Великобритания,9 января, 19.00: Литва - Сербия,10 января, 19.00: Литва - Румыния,12 января, 19.00: Литва - Япония.Билеты стоимостью от 6 до 21 евро продаются в сети bilietai.lt. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, хоккей, чемпионат мира, U20, молодёжный, группа А, дивизион II — статья прочитана 171 раз Комментарии