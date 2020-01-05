В Вильнюсе - завтрашние звёзды НХЛ

Уже завтра в Вильнюсе, на арене «Pramogų arenа», стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею для юношей не старше 20 лет (U20), второй дивизион, группа А.
В литовской столице сразятся сборные Испании, Великобритании, Сербии, Румынии, Японии и Литвы.
Хотя эти страны не принято называть хоккейными, но в командах, которые поспорят за чемпионский титул, есть юные дарования, способные со временем даже пробиться в НХЛ.
Организаторы турнира на сайте hockey.lt назвали 10 наиболее перспективных игроков.
В сборной Испании это 19-летний нападающий Алехандро Бургос Рамирес, который в 18 лет уже дебютировал в сильнейшей лиге Франции.
В сборной Японии это 16-летний (!) нападающий Юсако Андо, который смог пробиться в сильнейшую молодёжную лигу США (USHL). И не просто пробиться, а попасть в число 50 лучших игроков лиги. Он - единственный в этом списке такого возраста.
Стоит также обратить внимание и на 17-летнего нападающего Ю Сато, успевшего в свои небольшие годы неплохо зарекомендовать себя в сильнейших молодёжных лигах России и Финляндии.
В сборной Румынии также есть своя звезда - 19-летний Эдуардас Касанеану, способный сыграть как на позиции защитника, так и в качестве нападающего. Он уже сейчас привлекается к играм национальной сборной.
В сборной Литвы есть сразу несколько игроков, способных заявить о себе на самом высоком уровне. Это 19-летний защитник Паулюс Румшявичюс, уже дебютировавший за национальную сборную.
Литовские болельщики многого ждут и от 18-летнего нападающего Мартинаса Гринюса, сумевшего после нескольких очень серьёзных травм всё-таки вернуться в строй. В Финляндии, где он играл, его уже приметили.
В Литве также возлагают большие надежды на 19-летнего вратаря Лауринаса Лубиса, признанного лучшим голкипером на прошлогоднем мировом первенстве.
Сборная Сербии надеется на 18-летнего нападающего Марко Драговича, вклад которого в выходе его команды в более высокий дивизион трудно переоценить.
Можно, конечно, скептически усмехаться, когда речь заходит о хоккейных талантах футбольной Великобритании, но и там есть юные таланты. В британской сборной, приехавшей в Вильнюс, это нападающие - 18-летний Чэд Нельсон и 16-летний Алекс Грэхэм.
Расписание игр сборной Литвы:
6 января, 19.00: Литва - Испания,
7 января, 19.00: Литва - Великобритания,
9 января, 19.00: Литва - Сербия,
10 января, 19.00: Литва - Румыния,
12 января, 19.00: Литва - Япония.
Билеты стоимостью от 6 до 21 евро продаются в сети bilietai.lt.
Стоит также обратить внимание и на 17-летнего нападающего Ю Сато, успевшего в свои небольшие годы неплохо зарекомендовать себя в сильнейших молодёжных лигах России и Финляндии.
В сборной Румынии также есть своя звезда - 19-летний Эдуардас Касанеану, способный сыграть как на позиции защитника, так и в качестве нападающего. Он уже сейчас привлекается к играм национальной сборной.
В сборной Литвы есть сразу несколько игроков, способных заявить о себе на самом высоком уровне. Это 19-летний защитник Паулюс Румшявичюс, уже дебютировавший за национальную сборную.
Литовские болельщики многого ждут и от 18-летнего нападающего Мартинаса Гринюса, сумевшего после нескольких очень серьёзных травм всё-таки вернуться в строй. В Финляндии, где он играл, его уже приметили.
В Литве также возлагают большие надежды на 19-летнего вратаря Лауринаса Лубиса, признанного лучшим голкипером на прошлогоднем мировом первенстве.
Сборная Сербии надеется на 18-летнего нападающего Марко Драговича, вклад которого в выходе его команды в более высокий дивизион трудно переоценить.
Можно, конечно, скептически усмехаться, когда речь заходит о хоккейных талантах футбольной Великобритании, но и там есть юные таланты. В британской сборной, приехавшей в Вильнюс, это нападающие - 18-летний Чэд Нельсон и 16-летний Алекс Грэхэм.
Расписание игр сборной Литвы:
6 января, 19.00: Литва - Испания,
7 января, 19.00: Литва - Великобритания,
9 января, 19.00: Литва - Сербия,
10 января, 19.00: Литва - Румыния,
12 января, 19.00: Литва - Япония.
Билеты стоимостью от 6 до 21 евро продаются в сети bilietai.lt.