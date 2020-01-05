Президент Казахстана ужесточил наказание педофилов и насильников 🔊 Воспроизвести







В Казахстане ужесточено наказание за изнасилование детей и продажу наркотиков несовершеннолетним. Соответствующий закон 4 января подписал президент Касым-Жоомарт Токаев, передает корреспондент ИА REGNUM.



Такие преступления как изнасилование и насильственные действия сексуального характера переведены из средней в тяжкую категорию.



За совершение изнасилования или насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребёнка предусмотрена ответственность 20 лет или пожизненное лишение свободы. Аналогичное наказание предусмотрено за убийство малолетних детей. Процедура примирения сторон отменена.



Закон также предусматривает пожизненное лишение свободы за реализацию наркотиков несовершеннолетнему посредством интернета, в ночных клубах, кафе, парках. Такие преступления как изнасилование и насильственные действия сексуального характера переведены из средней в тяжкую категорию.За совершение изнасилования или насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребёнка предусмотрена ответственность 20 лет или пожизненное лишение свободы. Аналогичное наказание предусмотрено за убийство малолетних детей. Процедура примирения сторон отменена.Закон также предусматривает пожизненное лишение свободы за реализацию наркотиков несовершеннолетнему посредством интернета, в ночных клубах, кафе, парках.



«Мы увлеклись гуманизацией законодательства, упустив из виду основополагающие права граждан. Нужно в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми и другие тяжкие преступления, особенно против детей».



Ранее глава Казахстана подчеркивал, что намерен выполнить все обещания, которые дал общественности — «Наша общая задача — воплотить в жизнь концепцию «слушающего» государства, которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан. Только путем постоянного диалога власти и общества можно построить гармоничное государство».



Решение президента вызвало волну положительных отзывов в казахстанском сегменте соцсетей. После серии резонансных ЧП, казахстанцы неоднократно выступали за ужесточение наказания педофилов, насильников и наркоманов.



Напомним, что в 2000 году парламент Казахстана смягчил наказание за изнасилование, переведя его из тяжких в категорию средней тяжести. В некоторых случаях это привело к ситуациям, когда насильникам удавалось избежать наказания за совершенные преступления «за примирением сторон».



История вопроса



Казахстан остаётся одной из наиболее стабильных стран на постсоветском пространстве, чему способствовала неизменная фигура Нурсултана Назарбаева в кресле президента. Отношения с Россией хотя и несколько омрачаются отдельными решениями руководства страны, к примеру, реформой алфавита, основываются на взаимовыгодном экономическом сотрудничестве. Казахстан вместе с Россией и Белоруссией в 2010 году создали Таможенный союз. В марте 2019 года Назарбаев ушёл в отставку, исполняющим обязанности главы государства назначен председатель Сената парламента Республики Казахстан Токаев. Последний уже объявил о неизменности политического курса Казахстана.



Источник: ИА REGNUM Таким образом президент Казахстана сдержал обещание усилить наказание за сексуальное насилие в отношение детей. 2 сентября 2019 года в первом послании народу Казахстана президент заявил:Ранее глава Казахстана подчеркивал, что намерен выполнить все обещания, которые дал общественности — «Наша общая задача — воплотить в жизнь концепцию «слушающего» государства, которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан. Только путем постоянного диалога власти и общества можно построить гармоничное государство».Решение президента вызвало волну положительных отзывов в казахстанском сегменте соцсетей. После серии резонансных ЧП, казахстанцы неоднократно выступали за ужесточение наказания педофилов, насильников и наркоманов.Напомним, что в 2000 году парламент Казахстана смягчил наказание за изнасилование, переведя его из тяжких в категорию средней тяжести. В некоторых случаях это привело к ситуациям, когда насильникам удавалось избежать наказания за совершенные преступления «за примирением сторон».Казахстан остаётся одной из наиболее стабильных стран на постсоветском пространстве, чему способствовала неизменная фигура Нурсултана Назарбаева в кресле президента. Отношения с Россией хотя и несколько омрачаются отдельными решениями руководства страны, к примеру, реформой алфавита, основываются на взаимовыгодном экономическом сотрудничестве. Казахстан вместе с Россией и Белоруссией в 2010 году создали Таможенный союз. В марте 2019 года Назарбаев ушёл в отставку, исполняющим обязанности главы государства назначен председатель Сената парламента Республики Казахстан Токаев. Последний уже объявил о неизменности политического курса Казахстана. Категории: общество Ключевые слова: Казахстан, педофил, насильник, наказание — статья прочитана 178 раз Комментарии