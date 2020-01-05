Пушков предложил США вернуть Мексике Техас после заявления о Крыме 🔊 Воспроизвести Симферопольский аэропорт. Фото из архива "Обзора"







Член комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России. Соответствующее заявление Пушков опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.



Напомним, что генерал Ходжес в интервью изданию «Апостроф» заявил, что «претензии» Москвы на Крым и юг Украины «фальшивы и неприемлемы», так как до правления Екатерины II России «там не было».



Пушков обратил внимание, что во времена правления Екатерины II никакого государства «Украина» не существовало, и Крым по определению не мог быть украинским. Член комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России. Соответствующее заявление Пушков опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.Напомним, что генерал Ходжес в интервью изданию «Апостроф» заявил, что «претензии» Москвы на Крым и юг Украины «фальшивы и неприемлемы», так как до правления Екатерины II России «там не было».Пушков обратил внимание, что во времена правления Екатерины II никакого государства «Украина» не существовало, и Крым по определению не мог быть украинским.



Например, территория современного Техаса по большей части входила в состав испанской колонии Новая Испания, а после обретения этой колонией независимости стала частью Мексиканской империи. Только в 30-е годы XIX века часть современного Техаса начала войну за независимость, которую к 1845 году променяла на место 28-го штата в составе США. Это привело к войне США против Мексики, закончившейся тем, что американцы завоевали огромные территории, в том числе Калифорнию и вышли к берегу Тихого океана.



«И США были в 1783 году узкой полоской земли вдоль Атлантики — позже все остальное захватили. Пусть вернут Техас Мексике», — написал сенатор.



Источник: ИА REGNUM Кроме того Пушков напомнил, что в 1783 году, когда завершилась война за независимость, США были узкой полоской земли вдоль побережья Атлантического океана. И только позднее США захватили свои нынешние территории.Например, территория современного Техаса по большей части входила в состав испанской колонии Новая Испания, а после обретения этой колонией независимости стала частью Мексиканской империи. Только в 30-е годы XIX века часть современного Техаса начала войну за независимость, которую к 1845 году променяла на место 28-го штата в составе США. Это привело к войне США против Мексики, закончившейся тем, что американцы завоевали огромные территории, в том числе Калифорнию и вышли к берегу Тихого океана.«И США были в 1783 году узкой полоской земли вдоль Атлантики — позже все остальное захватили. Пусть вернут Техас Мексике», — написал сенатор. Категории: политика Ключевые слова: Россия, США, Крым, техас — статья прочитана 69 раз Комментарии