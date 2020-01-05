Спорту все возрасты покорны

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В Вильнюсе уже в январе для пожилых людей стартует программа поддержки активного образа жизни. С 8 января 2020 года пенсионеры могут бесплатно посещать занятия в спортивном зале бассейна в микрорайоне Фабиёнишкес (ул. С.Нериес, 45А).



Общественное предприятие «Sveikas miestas» позаботилось о том, чтобы все желающие могли принять участие в этой программе и увеличили количество занятий. Каждый рабочий день тренировки будут проходить два раза. Первое занятие пройдёт с 10 до 11 утра, следом - сразу же второе, с 11 до 12 часов.



«Летом мы стали приглашать пожилых людей на бесплатные упражнения, которые мы сначала организовывали два раза, а затем три раза в неделю, и у нас всё ещё было очень много людей, которым не удавалось попасть на занятия из-за нехватки мест. Оказывается, наши пенсионеры - одни из самых активных любителей спорта. Поэтому мы надеемся, что пенсионеры столицы будут рады узнать, что теперь они смогут тренироваться с нами каждый день», - сказала руководитель службы коммуникации в «Sveikas miestas» Каролина Дилите. Общественное предприятие «Sveikas miestas» позаботилось о том, чтобы все желающие могли принять участие в этой программе и увеличили количество занятий. Каждый рабочий день тренировки будут проходить два раза. Первое занятие пройдёт с 10 до 11 утра, следом - сразу же второе, с 11 до 12 часов.«Летом мы стали приглашать пожилых людей на бесплатные упражнения, которые мы сначала организовывали два раза, а затем три раза в неделю, и у нас всё ещё было очень много людей, которым не удавалось попасть на занятия из-за нехватки мест. Оказывается, наши пенсионеры - одни из самых активных любителей спорта. Поэтому мы надеемся, что пенсионеры столицы будут рады узнать, что теперь они смогут тренироваться с нами каждый день», - сказала руководитель службы коммуникации в «Sveikas miestas» Каролина Дилите. Главный тренер спортивного клуба и бассейна в Фабиёнишкес Миндаугас Мизгайтис был удивлен тому, как пожилые люди старательно всё выполняют и какой прогресс порою происходит со здоровьем.



«Поразительно, насколько активны пожилые люди в Вильнюсе. Вы бы видели, как старательно они пытаются выполнять каждое упражнение, какой зал после себя оставляют, нигде ничего не разбрасывают, всё аккуратно складывают, это может стать отличным примером для всех. Но нас больше всего радуют истории успеха - у нас было много случаев, когда после постоянных тренировок люди стали чувствовать себя лучше. Многие передвигавшиеся с помощью палки, со временем забыли про неё», - рассказывал М.Мизгайтис.



Предварительная регистрация - по телефону 85 203 4814. Регистрация каждую пятницу, с 6 утра до 10 вечера.



Каждую неделю желающие должны зарегистрироваться на следующую неделю. Один и тот же человек может посещать три занятия в неделю. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: общество, здоровье Ключевые слова: «Sveikas miestas», бассейн — статья прочитана 111 раз Комментарии