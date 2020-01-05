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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Нацисты прошлись по центру Петербурга с файерами
Более десяти человек прошлись по центру Санкт-Петербурга нацистским маршем, сообщает со ссылкой на «Фонтанка».
Акция прошла 3 января на проспекте Бакулева. По словам местных жителей, хулиганы вытеснили автомобили с проезжей части и прошлись по проспекту, выкрикивая нацистские кричалки и взрывая файеры.
Также молодые люди пели фанатские песни и вскидывали руки в нацистском приветствии.
К приезду полиции хулиганы разбежались. Сейчас правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения для установления личностей участников акции.
news.rambler.ru
Категории: общество, чп и криминал, в России
География: Россия, Санкт-Петербург
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