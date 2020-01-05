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Нацисты прошлись по центру Петербурга с файерами 



Более десяти человек прошлись по центру Санкт-Петербурга нацистским маршем, сообщает со ссылкой на «Фонтанка».

Акция прошла 3 января на проспекте Бакулева. По словам местных жителей, хулиганы вытеснили автомобили с проезжей части и прошлись по проспекту, выкрикивая нацистские кричалки и взрывая файеры.

Также молодые люди пели фанатские песни и вскидывали руки в нацистском приветствии.

К приезду полиции хулиганы разбежались. Сейчас правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения для установления личностей участников акции.
news.rambler.ru
Категории: общество, чп и криминал, в России
Ключевые слова: полиция, нацисты, марш
География: Россия, Санкт-Петербург
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добавлена вчера, 4 января, 22:55

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