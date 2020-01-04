Латвии начали угрожать после заявлений Ринкевича по кризису США и Ирана 🔊 Воспроизвести Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выразил свою полную поддержку США в связи с убийством последними иранского генерала Касема Сулеймани.



Источник: bb.lv/LETA



В своем сообщении в Твиттер Ринкевич назвал действия США самообороной.



“Мы солидарны с нашим союзником Соединенными Штатами, реализующими право на самооборону, удары США в Ираке последовали за серией опасных и провокационных действий со стороны поддерживаемых Ираном сил, мы призываем к дипломатическим действиям по уменьшению эскалации и напряжения”, - написал дипломат.



Отметим, что в комментариях люди выразили различные мнения на позицию Ринкевича. Кто-то поблагодарил политика за поддержку, другие же обвинили Латвию в том, что страна является марионеткой США. Один из пользователей даже начал угрожать стране, назвав Латвию очередной целью. В своем сообщении в Твиттер Ринкевич назвал действия США самообороной.“Мы солидарны с нашим союзником Соединенными Штатами, реализующими право на самооборону, удары США в Ираке последовали за серией опасных и провокационных действий со стороны поддерживаемых Ираном сил, мы призываем к дипломатическим действиям по уменьшению эскалации и напряжения”, - написал дипломат.Отметим, что в комментариях люди выразили различные мнения на позицию Ринкевича. Кто-то поблагодарил политика за поддержку, другие же обвинили Латвию в том, что страна является марионеткой США. Один из пользователей даже начал угрожать стране, назвав Латвию очередной целью.







Напомним, генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Как стало известно позднее, приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом.



В МИД Ирана действия США назвали проявлением терроризма, а верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи и бывший командующий КСИР Мохсен Резайи пообещали отомстить за гибель Сулеймани. В российском МИД заявили, что рассматривают убийство Сулеймани как авантюрный шаг.



Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич выразил обеспокоеность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке.







"Последние события в Ираке, нападения на силы международной коалиции по борьбе с ИГИЛ и посольство США в Багдаде, связанные с дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе, вызывают серьезные опасения по поводу существенной эскалации ситуации на Ближнем Востоке", - сказал Ринкевич.



Министр обороны Артис Пабрикс



В Минобороны же самой России действия США посчитали недальновидными и заявили, что гибель иранского генерала приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.



Источник: bb.lv “Это был дер***вый шаг. Ваша страна – легкая цель, продолжайте с той же риторикой”, - указал один из пользователей на английском языке.Напомним, генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Как стало известно позднее, приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом.В МИД Ирана действия США назвали проявлением терроризма, а верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи и бывший командующий КСИР Мохсен Резайи пообещали отомстить за гибель Сулеймани. В российском МИД заявили, что рассматривают убийство Сулеймани как авантюрный шаг.Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич выразил обеспокоеность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке."Последние события в Ираке, нападения на силы международной коалиции по борьбе с ИГИЛ и посольство США в Багдаде, связанные с дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе, вызывают серьезные опасения по поводу существенной эскалации ситуации на Ближнем Востоке", - сказал Ринкевич.Министр обороны Артис Пабрикс выразил тревогу в связи с возможными действиями России в этой ситуации.В Минобороны же самой России действия США посчитали недальновидными и заявили, что гибель иранского генерала приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке. Категории: в мире Ключевые слова: США, Латвия, Иран, министр иностранных дел, Эдгар Ринкевич, Касем Сулеймани — статья прочитана 153 раза Комментарии