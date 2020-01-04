Одна из крупнейших в Литве газет Lietuvos rytas перешла на трехразовый выпуск в неделю 🔊 Воспроизвести Фото "Обзора"







Ежедневная общенациональная газета Lietuvos rytas ("Летувос ритас") отказалась от выхода пять раз в неделю и перешла на трехразовый выпуск. В субботу появился первый в этом году номер газеты, которая теперь по средам и пятницам издаваться не будет, сообщает корр. ТАСС в Литве.



"Это решение продиктовано изменением привычек читателей, большинство из которых черпает оперативную информацию не из печатных изданий, а из других источников, в первую очередь – из новостных интернет-порталов", - пояснило свою позицию руководство одноименного с газетой акционерного общества.



Как отмечается в сообщении, намечено больше внимания уделять собственному интернет-изданию.



"Lietuvos rytas со своей профессиональной командой, а также с привлечением ведущих обозревателей и комментаторов будет еще более ориентирован на аналитическую, социальную журналистику, журналистские расследования", - отмечается в сообщении. "Это решение продиктовано изменением привычек читателей, большинство из которых черпает оперативную информацию не из печатных изданий, а из других источников, в первую очередь – из новостных интернет-порталов", - пояснило свою позицию руководство одноименного с газетой акционерного общества.Как отмечается в сообщении, намечено больше внимания уделять собственному интернет-изданию."Lietuvos rytas со своей профессиональной командой, а также с привлечением ведущих обозревателей и комментаторов будет еще более ориентирован на аналитическую, социальную журналистику, журналистские расследования", - отмечается в сообщении. Сокращение графика выпуска одной из крупнейших ежедневных общенациональных газет является заметным событием на рынке СМИ Литвы. В стране осталось практически одно такое ежедневное издание - Vakaro zinios ("Вакаро жинёс").



С мая 2019 года прекратила существование другая общенациональная газета Lietuvos zinios ("Летувос жинёс"). В 2014 году издатели тогда еще четырех общенациональных газет солидарно приняли решение отказаться от понедельничных номеров.



Ежедневных газет на русском языке в Литве нет. Категории: в странах Балтии Ключевые слова: газета, Lietuvos rytas — статья прочитана 134 раза Комментарии