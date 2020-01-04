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Одна из крупнейших в Литве газет Lietuvos rytas перешла на трехразовый выпуск в неделю

Фото "Обзора"




Ежедневная общенациональная газета Lietuvos rytas ("Летувос ритас") отказалась от выхода пять раз в неделю и перешла на трехразовый выпуск. В субботу появился первый в этом году номер газеты, которая теперь по средам и пятницам издаваться не будет, сообщает корр. ТАСС в Литве.

"Это решение продиктовано изменением привычек читателей, большинство из которых черпает оперативную информацию не из печатных изданий, а из других источников, в первую очередь – из новостных интернет-порталов", - пояснило свою позицию руководство одноименного с газетой акционерного общества.

Как отмечается в сообщении, намечено больше внимания уделять собственному интернет-изданию.

"Lietuvos rytas со своей профессиональной командой, а также с привлечением ведущих обозревателей и комментаторов будет еще более ориентирован на аналитическую, социальную журналистику, журналистские расследования", - отмечается в сообщении.
Сокращение графика выпуска одной из крупнейших ежедневных общенациональных газет является заметным событием на рынке СМИ Литвы. В стране осталось практически одно такое ежедневное издание - Vakaro zinios ("Вакаро жинёс").

С мая 2019 года прекратила существование другая общенациональная газета Lietuvos zinios ("Летувос жинёс"). В 2014 году издатели тогда еще четырех общенациональных газет солидарно приняли решение отказаться от понедельничных номеров.

Ежедневных газет на русском языке в Литве нет.
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: газета, Lietuvos rytas
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добавлена сегодня, 4 января, 17:40

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