ТОП 10 стран, в которые литовцы отправили новогодние поздравления 🔊 Воспроизвести Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"







Жителей каких стран больше всего поздравляли с Новым годод жители Литвы? Анализ потока вызовов телекоммуникационной компании "Tele2" выявил 10 самых популярных направлений.



«Несмотря на то, что современные пользователи обычно общаются в Интернете, по-прежнему важной традицией является поздравление близких людей в новогоднюю ночь обычным звонком. В праздничную полночь наши клиенты активно звонили не только по Литве, но и за её пределы», - сказал Петрас Масюлис, генеральный директор Tele2.



В десятке самых популярных в этом отношении стран, лидирующие позиции традиционно как результат огромной трудовой миграции из Литвы занимает Соединенное Королевство, а второе и третье места соответственно разделили Норвегия и Россия. Если Норвегию с нынешней Литвой связывает, скорее всего, всё та же трудовая миграция, то литовско-российские связи - явно иные. «Несмотря на то, что современные пользователи обычно общаются в Интернете, по-прежнему важной традицией является поздравление близких людей в новогоднюю ночь обычным звонком. В праздничную полночь наши клиенты активно звонили не только по Литве, но и за её пределы», - сказал Петрас Масюлис, генеральный директор Tele2.В десятке самых популярных в этом отношении стран, лидирующие позиции традиционно как результат огромной трудовой миграции из Литвы занимает Соединенное Королевство, а второе и третье места соответственно разделили Норвегия и Россия. Если Норвегию с нынешней Литвой связывает, скорее всего, всё та же трудовая миграция, то литовско-российские связи - явно иные. На тройку лидеров пришлось 60% всех звонков, сделанных клиентами оператора из Литвы за границу.



В праздничное время жители Литвы не забыли о своих близких, проживающих в других европейских странах. Далее в десятке самых "телефонно-близких" Литве стран расположились: Германия, Латвия, Ирландия, Беларусь, Дания, Польша и Нидерланды.



пользователи Заранее оплаченной услуги „Pildyk“ также в полночь совершили наибольшее количество звонков в Соединенное Королевство, имеено туда ушло более трети всех их международных звонков. Эти пользователи также довольно активно звонили в Россию, которая заняла второе, и в Германию, занявшей третье место в данном списке.



Примечательно, что жители Литвы, как свидетельствует статистика, на этот раз чаще звонили близким не заранее, когда нагрузка на сеть в новогоднюю ночь относительно небольшая, а уже в начале 2020 года - после полуночи. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, общество Ключевые слова: новогодняя ночь, звонки, "Tele2" — статья прочитана 199 раз Комментарии