ТОП 10 стран, в которые литовцы отправили новогодние поздравления

Жителей каких стран больше всего поздравляли с Новым годод жители Литвы? Анализ потока вызовов телекоммуникационной компании "Tele2" выявил 10 самых популярных направлений.
«Несмотря на то, что современные пользователи обычно общаются в Интернете, по-прежнему важной традицией является поздравление близких людей в новогоднюю ночь обычным звонком. В праздничную полночь наши клиенты активно звонили не только по Литве, но и за её пределы», - сказал Петрас Масюлис, генеральный директор Tele2.
В десятке самых популярных в этом отношении стран, лидирующие позиции традиционно как результат огромной трудовой миграции из Литвы занимает Соединенное Королевство, а второе и третье места соответственно разделили Норвегия и Россия. Если Норвегию с нынешней Литвой связывает, скорее всего, всё та же трудовая миграция, то литовско-российские связи - явно иные.
На тройку лидеров пришлось 60% всех звонков, сделанных клиентами оператора из Литвы за границу.
В праздничное время жители Литвы не забыли о своих близких, проживающих в других европейских странах. Далее в десятке самых "телефонно-близких" Литве стран расположились: Германия, Латвия, Ирландия, Беларусь, Дания, Польша и Нидерланды.
пользователи Заранее оплаченной услуги „Pildyk“ также в полночь совершили наибольшее количество звонков в Соединенное Королевство, имеено туда ушло более трети всех их международных звонков. Эти пользователи также довольно активно звонили в Россию, которая заняла второе, и в Германию, занявшей третье место в данном списке.
Примечательно, что жители Литвы, как свидетельствует статистика, на этот раз чаще звонили близким не заранее, когда нагрузка на сеть в новогоднюю ночь относительно небольшая, а уже в начале 2020 года - после полуночи.
В праздничное время жители Литвы не забыли о своих близких, проживающих в других европейских странах. Далее в десятке самых "телефонно-близких" Литве стран расположились: Германия, Латвия, Ирландия, Беларусь, Дания, Польша и Нидерланды.
пользователи Заранее оплаченной услуги „Pildyk“ также в полночь совершили наибольшее количество звонков в Соединенное Королевство, имеено туда ушло более трети всех их международных звонков. Эти пользователи также довольно активно звонили в Россию, которая заняла второе, и в Германию, занявшей третье место в данном списке.
Примечательно, что жители Литвы, как свидетельствует статистика, на этот раз чаще звонили близким не заранее, когда нагрузка на сеть в новогоднюю ночь относительно небольшая, а уже в начале 2020 года - после полуночи.