В Новый год – победным шагом 🔊 Воспроизвести Фото: euroleague.net







В первом матче нового календарного года и в последнем матче первого круга группового этапа баскетбольной Евролиги каунасский «Жальгирис» в напряжённом матче обыграл «Маккаби».



Израильский клуб, стоит заметить, перед этим матчем занимал четвёртое место, а «Жальгирис» был на предпоследнем, 17-м месте.



Впрочем, у поклонников каунасской команды были довольно-таки серьёзные основания, что хозяева победят гостей из Израиля.



Дело в том, что главный тренер «Маккаби» Яннис Сферопулос на матч в Каунасе заявил только 10 игроков (у «Жальгириса» были заявлены все 12 возможных участников матча, но на площадку двое из них – Эрикас Венскус и Каролис Лукошюнас - не вышли). Израильский клуб, стоит заметить, перед этим матчем занимал четвёртое место, а «Жальгирис» был на предпоследнем, 17-м месте.Впрочем, у поклонников каунасской команды были довольно-таки серьёзные основания, что хозяева победят гостей из Израиля.Дело в том, что главный тренер «Маккаби» Яннис Сферопулос на матч в Каунасе заявил только 10 игроков (у «Жальгириса» были заявлены все 12 возможных участников матча, но на площадку двое из них – Эрикас Венскус и Каролис Лукошюнас - не вышли).



Однако, Каунасу представилась возможность убедиться в том, что два новичка, недавно присоединившиеся к «Маккаби», - Джален Рейнольдс и Аарон Джексон – это неплохое приобретение гостей.



«Маккаби» начал матч, бомбардируя, и весьма успешно, кольцо хозяев из-за дуги, и очень долго казалось, что даже в таком составе клуб из Телль-Авива сможет обыграть «бело-зелёных».



Однако, «Жальгирис» сумел переломить ход непросто складывавшегося поединка, и в начале четвёртого периода вышел вперёд, после чего уже не пропускал вперёд соперника.



Огромный вклад в победу «Жальгириса» внёс Лукас Лекавичюс, реализовавший как раз в концовке матча 4 из 6 дальних бросков. К слову, до этого во всех предыдущих матчах нынешнего сезона Лукас смог попасть из-за дуги только 4 раза.



Евролига. Регулярный чемпионат 2019/2020.



17-й тур



«Жальгирис» (Литва) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 73:68 (17:21, 12:13, 24:19, 20:15)



«Жальгирис»: Л.Лекавичюс (23 очка), А.Милакнис (10 + 5 подборов), З.Ледей (10), Э.Улановас (10),



«Маккаби»: Дж.Коэн (20 + 7 подборов), Т.Дорси (18 + 5 подборов).







«Црвена Звезда» (Сербия) – «Бавария» (Германия) – 93:63 (25:13, 28:18, 18:15, 22:17).



«Олимпиакос» (Греция) – «Фенербахче» (Турция) – 87:96 (20:22, 20:30, 21:22, 26:22)



«Фенербахче»: Н. де Коло (32).



«Баскония» (Испания) – «Барселона» (Испания) – 76:74 (21:15, 26:16, 18:23, 11:20).



ЦСКА (Россия) – «Панатинаикос» (Греция) – 102:106 ОТ (22:17, 23:32, 24:20, 20:20, 13:17)



ЦСКА: М.Джеймс (30 + 5 подборов + 5 передач), Д.Л.Хаккет (24),



«Панатинаикос»: К.Митоглу (25 + 16 подборов), Н.Калатес (22 + 17 передач).



«Анадолу Эфес» (Турция) – «Химки» (Россия) – 101:82 (21:19, 26:24, 30:18, 24:21).



АСВЕЛ (Франция) – «Реал» (Испания) – 77:87 (21:23, 16;29, 22:20, 18:15).



«Олимпия Милан» (Италия) – «Зенит» (Россия) – 73:72 (19:17, 22:24, 14:15, 18:16)



«Милан»: А.Гудайтис (10).



«Валенсия» (Испания) – «Альба» (Германия) – 91:77 (18:27, 19:15, 25:15, 29:20)



«Альба»: Р.Гедрайтис (13).







Турнирное положение: 1. «Анадолу Эфес» – 14 побед, 2. «Реал» – 14, 3. «Барселона» - 13, 4. «Маккаби» – 11, 5. ЦСКА – 11, 6. «Панатинаикос» – 10, 7. «Милан» – 9, 8. «Црвена Звезда» – 8, 9. «Химки» – 8, 10. «Валенсия» - 8, 11. АСВЕЛ – 8, 12. «Баскония» – 7, 13. «Олимпиакос» - 6, 14. «Фенербахче» - 6, 15. «Бавария» - 6, 16. «Жальгирис» - 5, 17. «Альба» – 5, 18. «Зенит» - 4.



Из-за травм израильскому клубу не смогли в этот раз помочь Тарик Блэк, Омри Каспи, Нэйт Уолтерс, а двум лидерам – Скотту Уилбекину и Отелло Хантеру – Яннис Сферопулос дал отдохнуть.Однако, Каунасу представилась возможность убедиться в том, что два новичка, недавно присоединившиеся к «Маккаби», - Джален Рейнольдс и Аарон Джексон – это неплохое приобретение гостей.«Маккаби» начал матч, бомбардируя, и весьма успешно, кольцо хозяев из-за дуги, и очень долго казалось, что даже в таком составе клуб из Телль-Авива сможет обыграть «бело-зелёных».Однако, «Жальгирис» сумел переломить ход непросто складывавшегося поединка, и в начале четвёртого периода вышел вперёд, после чего уже не пропускал вперёд соперника.Огромный вклад в победу «Жальгириса» внёс Лукас Лекавичюс, реализовавший как раз в концовке матча 4 из 6 дальних бросков. К слову, до этого во всех предыдущих матчах нынешнего сезона Лукас смог попасть из-за дуги только 4 раза.«Жальгирис» (Литва) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 73:68 (17:21, 12:13, 24:19, 20:15)Л.Лекавичюс (23 очка), А.Милакнис (10 + 5 подборов), З.Ледей (10), Э.Улановас (10),Дж.Коэн (20 + 7 подборов), Т.Дорси (18 + 5 подборов).«Црвена Звезда» (Сербия) – «Бавария» (Германия) – 93:63 (25:13, 28:18, 18:15, 22:17).«Олимпиакос» (Греция) – «Фенербахче» (Турция) – 87:96 (20:22, 20:30, 21:22, 26:22)Н. де Коло (32).«Баскония» (Испания) – «Барселона» (Испания) – 76:74 (21:15, 26:16, 18:23, 11:20).ЦСКА (Россия) – «Панатинаикос» (Греция) – 102:106 ОТ (22:17, 23:32, 24:20, 20:20, 13:17)М.Джеймс (30 + 5 подборов + 5 передач), Д.Л.Хаккет (24),К.Митоглу (25 + 16 подборов), Н.Калатес (22 + 17 передач).«Анадолу Эфес» (Турция) – «Химки» (Россия) – 101:82 (21:19, 26:24, 30:18, 24:21).АСВЕЛ (Франция) – «Реал» (Испания) – 77:87 (21:23, 16;29, 22:20, 18:15).«Олимпия Милан» (Италия) – «Зенит» (Россия) – 73:72 (19:17, 22:24, 14:15, 18:16)А.Гудайтис (10).«Валенсия» (Испания) – «Альба» (Германия) – 91:77 (18:27, 19:15, 25:15, 29:20)Р.Гедрайтис (13).1. «Анадолу Эфес» – 14 побед, 2. «Реал» – 14, 3. «Барселона» - 13, 4. «Маккаби» – 11, 5. ЦСКА – 11, 6. «Панатинаикос» – 10, 7. «Милан» – 9, 8. «Црвена Звезда» – 8, 9. «Химки» – 8, 10. «Валенсия» - 8, 11. АСВЕЛ – 8, 12. «Баскония» – 7, 13. «Олимпиакос» - 6, 14. «Фенербахче» - 6, 15. «Бавария» - 6, 16. «Жальгирис» - 5, 17. «Альба» – 5, 18. «Зенит» - 4. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Евролига, "Жальгирис", результаты матчей, ЦСКА, Шейн Ларкин, Майк Джеймс — статья прочитана 55 раз Комментарии